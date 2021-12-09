【工作體驗】青少年發展企業聯盟安排高中學生　在寒假參加工作體驗計劃

▲ 職場工作體驗的青少年發展企業聯盟舉行感謝宴，公務員事務局局長聶德權也有出席

每年都組織青少年到職場工作體驗的青少年發展企業聯盟（CDIA），在這個聖誕及新年假期，將安排約30名高中學生，在寒假參加「Y-WE 我才有用青少年工作體驗計劃」，走出課堂，到不同職場體驗。

這個計劃是為基層高中學生，提供生命教育和生活技能培訓，受訓合格並年滿 16 歲的青少年，會按其興趣和潛能到實際職場，進行為期一周至兩個月的工作體驗，接觸商界和社會，建立人脈，擴闊視野。

今年暑假，聯盟得到 166 家政府部門及商界企業機構的支持，已為 463名基層高中生，提供了實際職場體驗機會。今年亦通過公務員事務局的協助，共有24 個政府部門及公營機構，提供了74 個工作體驗崗位給青少年工作體驗機會。計劃推行7年以來，共1,200 名青少年受惠。

聯盟於周二（7日）舉行感謝宴，向百多家政府和商界夥伴機構致謝，出席的包括 20 多位來自 14 個不同政府部門高層代表，及近百家機構企業主管。公務員事務局局長聶德權也有出席，參與計劃的羅同學，特別沖調了一杯「CDIA特飲」予聶局長品嘗。聶局長指出︰「工作體驗令基層青少年，既開眼界，又了解不同行業的工作和實際環境，從而建立正確的人生和處事態度，爭取改善生活的意慾，是非常有意義和重要的。」他又稱︰「我在公屋生活成長，明瞭隨着經濟發展，產業多元化和社會財富累積，便要妥善處理跨代貧問題，讓下一代向上流動，這是有逼切需要的，亦是社會良政善治的重要課題。」

羅同學來自基層家庭，她參加了 計劃，獲安排到銅鑼灣香港遊艇會 Bistro Bar作工作體驗，當她完成工作體驗後，便留她在 Bistro Bar 任兼職，十多歲的羅同學現時也準備應考文憑試、希望考入大學。

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