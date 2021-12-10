【傑出學者】理大學者首奪裘槎前瞻科研獎　研超分子機器人系統盼可於生物應用

▲ 理大應用生物及化學科技學系助理教授梁敬池，研發出光響應兩親分子的超分子機器人系統，獲頒本年度裘槎前瞻科研大獎。（陳國峰攝）

理大應用生物及化學科技學系助理教授梁敬池，研發出光響應兩親分子的超分子機器人系統，長遠或可突破固有系統未能於人體應用的局限，獲頒本年度裘槎前瞻科研大獎，成理大首個得主。

梁敬池將進一步研究超分子機器人系統，盼可於生物醫療應用，成可被人體吸收的組織再生材料及釋放藥物工具。

現時光響應機器人系統，大部分均以聚合物為主，惟聚合物難讓人體吸收，更難於生物中應用。梁敬池領導的團隊為突破局限，以超分子取代聚合物，研究全球首個光響應兩親分子超分子機器人系統，較易令人體吸收，冀最終可於生物及醫療上應用。

年僅33歲的梁敬池是理大學士及碩士畢業生，曾負笈東京工業大學修讀博士，並於2017年加入諾貝爾化學獎得主、荷蘭格羅寧根大學伯納德·佛林加團隊，研發光敏軟材料和光能操控的分子馬達等；至2019年返港後着力研究全球首個光響應超分子機器人系統。

梁敬池解釋，目前光響應超分子機器人系統，不但可以紫外光控制，不被體內幹細胞排斥，更可負載部分物品的移動；惟紫外光對生物有一定影響，下一步會研究將紫外光轉為人體可接受的自然光控制，目前更已找到一種可透過自然光控制的光響應兩親分子，相信2至3年內有成果。

他續指，長遠希望光響應超分子機器人系統可於人體內應用，惟由光響應及兩親分子構成的超分子易受環境影響，穩定時亦可作為組織再生材料，令神經及肌肉得以再生，以及作為可於體內精準投放藥物的工具，以取代現有化療；不穩定時亦可望被人體吸收，樂觀估計可用15年完成研發。

梁敬池今年獲頒裘槎前瞻科研大獎，屬理大首位裘槎前瞻科研大獎得主，獲500萬港元研究經費。他形容得獎很開心，已一一答謝所有幫助過自己的人，又指獎項成為很大的推動力，望做出好成果並繼續進步。

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梁敬池師從諾貝爾化學獎得主伯納德·佛林加，在他身上學懂如何聰明地勤力，每有新想法時都會放下身段詢問後輩意見；梁敬池前年返母校任教時，亦將伯納德·佛林加的態度帶到理大團隊內，每兩個星期與成員開會，讓他們提出想法及互相發問，平等表達意見。

梁敬池2017年加入伯納德·佛林加的團隊共事，他憶述，已年屆70歲的伯納德·佛林作為行業領先人物，每天仍會閱讀新論文學習，抄寫的筆記比他還多，每有新想法亦不介意問後輩意見：「作為領先人物每天做這些事，對我們行業新人而言是推動力，一定要向他學習。」

梁敬池2019年返回母校任教，源於他認為香港是可舒服做實驗的地方，亦因理大有共用研究儀器的中央系統，有很多昂貴的儀器均可供不同團隊使用。

曾於3地從事研究的他表示，日本學生很努力但較為死板，多跟指令工作；荷蘭學生很聰明，但休息時間多於工作；而香港學生則有兩者優勢，可靈活尋找解決方法，又懂得聰明地勤力，形容香港學生各方面水平偏高，合適做科研，又可做得舒服。

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記者：黃小冰