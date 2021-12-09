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【立法會選舉】選委辦交流會 　50位候選人與青年會面

政治 22:13 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

選委辦交流會 　50位候選人與青年會面　　

立法會選舉，為了讓各界青年朋友認識今屆候選人的政綱，及對青年議題的看法，8位選委，包括郭基煇、梁宏正、黃永光、林顥伊、莊家彬、凌俊傑、楊政龍、蔡德昇，共同發起舉辦一場「立法會選舉候選人與香港各界青年會面」交流會，活動將於明早舉行，屆時將有來自選委會界別等，超過50位候選人出席，與各界青年會面。

發起人之一全國青聯副主席梁宏正表示，活動反應熱烈，現場約300個出席名額已爆滿，將透過網上直播交流會。

活動將於明日上午9時30分至12時，在港麗酒店舉行，出席候選人的必答題是︰ 「請提出其中一項香港青年關注的議題。如閣下成功當選，將如何幫助青年，就此議題發聲或協助青年解決問題？」 候選人的選擇題，包括「現今『斜槓青年』（SLASH） 人數不少，你怎麼看？」、「有香港青年擁抱『躺平主義』，這對未來社會發展有何影響？ 」

直播連結︰https︰//www.popcast.tv/pptlive/pptvod2/index_video_qst.php？aid=208&scode=ea398111

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