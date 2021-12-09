【立法會選舉】梁熙造勢大會　獲多位民建聯元老撐場

▲ 梁熙造勢大會。（民建聯供圖）

距離立法會選舉尚餘10日，首個告急的港島東候選人梁熙今晚舉行造勢大會，為其撐場的，除了多位民建聯元老、香港島前立法會議員，還有社會名人、區內社區領袖、少數族裔人士等。

初次參選的梁熙，早於周日民建聯誓師大會上率先告急，民建聯主席李慧琼今亦稱，根據公開民調，梁熙選情非常吃緊。久未露面的香港島前立法會議員鍾樹根亦罕有現身撐場，他稱，原以為民建聯可以「躺贏」，但日前收到前立法會主席曾鈺成電話，稱選情告急，着其參與造勢大會，鍾笑指，「好像民建聯沒有一次不告急，但今次都告急，相信是真告急。」又指在街上見到的選舉團隊都是熟悉面孔，直問「究竟我們的票去了哪裏？」形容情況混亂。

▲ 曾鈺成即席揮毫，贈為民爭氣四字給梁熙。（民建聯供圖）

梁熙自宣布參選以來，獲得民建聯多位元老相撐，其中前立法會主席曾鈺成不時陪其落區擺街站，亦親自致電邀請鍾樹根、食物及衞生局前局長高永文等人為其站台。造勢大會上，曾鈺成更即席揮毫，為梁熙送上「為民爭氣」四字。

梁熙稱，參選時有前輩曾提醒，這場仗會很難打，但讓他不要小看「民建聯」三個字，形容民建聯是在逆境中成長，承諾一定拼命跑到最盡。

港島東候選人還有工聯會吳秋北、新民黨廖添誠，以及潘焯鴻。九龍中候選人除了李慧琼，还有譚香文，楊永杰。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君