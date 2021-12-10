【兩台大戰】消息指TVB港台合作辦樂壇頒獎禮　與《Chill Club》同日舉行撼ViuTV

▲ 消息指TVB港台合作辦樂壇頒獎禮，與《Chill Club》同日舉行撼ViuTV。

自從ViuTV的聲勢逐漸變大，TVB不時變陣「狙擊」。日前傳出大台有意延遲至4月才舉行《勁歌金曲頒獎典禮》，望與ViuTV舉辦的《Chill Club推介榜年度推介21/22》同日對撼。

近日再傳出TVB將與香港電台的《十大中文金曲頒獎音樂會》合作，聯合舉辦樂壇頒獎禮，ViuTV的「親生仔」MIRROR有望現身TVB。

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《勁歌金曲》撼《Chill Club》

ViuTV音樂節目《Chill Club》開播兩年，於去年決定舉辦自家樂壇頒獎禮《Chill Club 推介榜年度推介20/21》，為配合《Chill Club》的開播日期決定於四月份舉行。

一直對著ViuTV窮追猛打的TVB，為了「狙擊」對方不時變陣，早前曾經傳出TVB的年度樂壇盛事、每年於一月份的《勁歌金曲頒獎典禮》，改會延期至來年4月份才舉行，更有意與《Chill Club 推介榜年度推介21/22》同日舉辦，力搶收視。

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TVB與港台聯手

這個消息還未得以證實，坊間已再有另一傳聞流出。有指TVB將會與港台聯手，破天荒首度合作舉行樂壇頒獎禮，把《勁歌金曲頒獎典禮》與《十大中文金曲頒獎音樂會》合體。

消息指合辦一事在政府圈中流傳一段時間，本來負責處理《十大中文金曲頒獎音樂會》的二台台長於今年八月由即將退休的李錦明接任，而過往在每年十一月要舉行的十大金曲專業評審和公眾投票，至今仍未有任何消息，因而引起外界揣測。

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據悉兩台將於本月底公布詳程，有媒體向香港電台查詢有關新一屆「十大中文金曲」舉行的日子以及合辦的消息，港台則表示：「『十大中文金曲』為香港電台的年度盛事，有關活動正在積極籌備中，詳情稍後會向大家公佈。」

而TVB方面則表示：「只是坊間揣測，此刻不作回應。」若果合辦一事成真，ViuTV旗下的歌手包括MIRROR與ERROR，有機會因而首度亮相TVB！

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