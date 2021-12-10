【新冠肺炎】新增4宗輸入確診個案　另再多一宗Omicron個案

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本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（10日）新增4宗輸入個案，至今本港個案累計12,483宗（包括12,482宗確診個案和一宗疑似個案）。

​新增個案均為輸入個案，當中3宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及2男2女，年齡介乎15至57歲。一人由A組指明地區（高風險）抵港，3人由B組指明地區（中風險）抵港。3人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘一人於指定檢疫酒店檢疫期間確診。

本港今日新增4宗輸入個案，詳情如下：

第12,485宗：27歲女，無病徵，12月8日從越南經航班CX764抵港，今年8月11日及10月1日在越南接種兩劑阿斯利康疫苗

第12,486宗：57歲男，無病徵，12月8日從越南經航班CX764抵港，今年3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗

第12,487宗：48歲女，無病徵，12月8日從越南經航班CX764抵港，今年8月10日及9月29日在越南接種兩劑阿斯利康疫苗

第12,488宗：15歲男，無病徵，11月20日從英國經航班BA027抵港，今年10月20日在英國接種一劑復必泰疫苗

同時，中心匯報昨日公布確診輸入個案12478的調查進展，該名37歲男病人於12月7日從美國經航班CX881抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。病人6月2日及6月25日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰），他沒有病徵，入院後於12月7日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的檢測Ct值少於20。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要關注的變異病毒株Omicron。

中心發言人指出，5宗涉及Omicron的個案均於香港國際機場禁區或指定檢疫酒店確診，因此沒有出現社區傳播。中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社區。

政府昨晚就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處2個指明地方的人士，須於12月11日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在12月7日至9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

昨日新增7宗輸入個案，患者分別由英國、美國、泰國、巴基斯坦等地抵港；至今本港個案累計12,479宗，包括12,478宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：李榮忠