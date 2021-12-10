【梅艷芳】劉培基回港出席白雪仙飯局　夥梅姐伯樂蘇孝良憶80年代

▲ 劉培基現身跟白雪仙飯局。

電影《梅艷芳》在港票房接近5000萬，成為近年難得的話題產片，電影展示一代天后梅艷芳的生平，當中由80年代至2003年沙士的情節，觸動不少網民。其中古天樂演的著名時裝設計師Eddei，藍本取自梅艷芳生前的重要戰友劉培基，跟梅姐共度半生事業的劉培基，最近亦內地返港，跟不少舊友聚面。

星級時裝設計師劉培基近年多在內地生活，早前因《梅艷芳》上畫，也接受了不少內地媒體訪問。近日劉培基返港，雖然十分低調，但他也在社交平台分享跟好友聚會的照片。

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劉培基到訪了粵劇表演藝術家白雪仙的家，飯局中有不少劉培基好友，包括前華星唱片公司總理理蘇孝良，也即是電影《梅艷芳》中林家棟演的原型角色。而電影中也曾有一幕，講梅艷芳（王丹妮飾）接到仙姐的電話，感受到前輩提點新人的暖心，因此也影響了後來梅艷芳一心要提拔後輩。

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到訪白雪仙家

劉培基分享跟好友合照，留言：「落花滿天蔽月光#帝女花，疫情關係兩年沒有見到這位陳美人（即白雪仙），今天回來相聚，風采依然。歲月不敗美人 #白雪仙」相中可見劉培基跟白雪仙的合照，也可見到已故粵劇家任劍輝的照片。

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劉培基同時展示了跟蘇孝良的合照，留言：「今晚還有一位摯友，當年相信我，隨我，發揮我的任性，成就了我和她的80年代。」

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見証梅艷芳一生

梅艷芳於1982年當選新秀冠軍，當時的華星唱片總經理蘇孝良，便把梅艷芳這位交到劉培基手上，由他去設計形象及唱片封套拍攝，之後《壞女孩》、《妖女》、《烈艷紅唇》，至到梅艷芳最後一個演唱會上《夕陽之歌》的婚紗，都由劉培基為梅姐設計。

劉培基曾指為梅姐設計這套最後婚紗，代表梅艷芳的一生，演繹的是生離死別，二人由出道的東京音樂會合作，直至最後一個演唱會，已見證開始至終結，便已經無憾。