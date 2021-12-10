【逃過一劫】1歲仔哭鬧扭計竟救母一命　媽媽出廳氹B逃過煤氣爐爆炸一劫

▲ 兒子哭鬧，令媽媽逃過煤氣爐爆炸一劫。

BB扭計竟然救了媽媽一命。內地廣東一名媽媽準備晚餐時，聽到1歲兒子在外面哭鬧而走出廚房，沒想到短短3秒廚房的煤氣爐突然氣爆，嚇得她趕緊抱著孩子衝出門，母子均無礙。閉路電視畫面曝光後，不少網民紛紛表示，「小孩是上輩子修來的福氣」。

據內地媒體報道，事發於12月3日傍晚5時多，廣東湛江一名鍾姓媽媽與1歲兒子在家，當時媽媽正在廚房煮飯炒菜，卻聽到孩子在客廳不斷哭鬧，於是走出廚房想哄哄他，沒想到廚房竟在數秒鐘後突然爆炸，陷入一片火光中。

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孩子哭鬧救回一命

鍾媽媽憶述事件時仍猶有如悸，她表示，當時她才剛順手拿了要幫兒子擦鼻涕的紙巾，甚麼都還來不及做就發生爆炸了。雖然當下自己嚇到腿軟，但還是第一時間抱著孩子離開家裡逃命。

還好我兒子有叫我出來，不然我可能就沒命了。

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網民︰母子心連心

家中的閉路電視錄下這驚險的畫面，不少網民紛紛留言關心，並認為孩子救了媽媽一命，「這孩子是前世修來的福份，一定要感謝孩子的救命之恩」、「母子心連心，這是冥冥之中的注定呀」。

不過，有網民亦推測，孩子可能吸到外洩的煤氣感到不適而哭鬧，而若不是媽媽粗心忘記關火，讓洩漏的煤氣被明火點燃，也不會有爆炸的意外發生。

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責任編輯︰王明芳