【港康碼】港康碼今早開放予市民註冊　薛永恒：截至今早10時有2.36萬人註冊

▲ 創新及科技局局長薛永恒。（資料圖片）

「港康碼」今早（10日）9時開放登記，需要實名登記，提供居住地址及出行紀錄。創新及科技局局長薛永恒表示，截至今早10時，有2.36萬人已註冊港康碼，期望未來繼續做好通關的準備工作。

甚麼情況代表可過關？一文看清註冊及使用注意事項。即看：【下一頁】

他又說，在註冊的在過程中，如登記人屬公屋居民，便可即時確認住址，並獲得健康碼的帳戶，而非公屋住戶須上傳住址證明，希望有關人士可最快下周初可以收到有關確認。

至於港府早前正研向有需要人士送贈智能手機和數據卡，薛永恒指出，當港府作出呼籲後，有不少慈善團體及電訊公司極積回應，暫起碼有逾萬部智能電話可以提供，認為現時的情況是非常理想。他說，當局現以雙方作出商討，希望能盡快為有需要人士特別是長者提供智能手機。

香港是一個互愛共融的社會，能夠透過大家多行一步，而令有需要的人士得到幫助及支持，我是非常感謝

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記者：郭詩詩