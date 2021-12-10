【MIRROR成員】姜濤向前輩梅艷芳張國榮致敬　姜man：身為香港樂壇的一份子而驕傲

人氣組合MIRROR的6位成員Anson Kong（江𤒹生）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）、Ian （陳卓賢）、 Jer（柳應廷）及姜濤於日前完成兩場《MOOV LIVE：Music On The Road》。

其中，姜濤在音樂會上接連唱出多首經典廣東歌，如：《等》、《分分鐘需要你》、《夕陽之歌》向樂壇前輩致敬，獲得現場觀眾熱烈掌聲以及有粉絲於社交平台稱讚他作了傳承的角色。

完騷後，姜濤於今天（12月10日）凌晨在社交平台上載黑白照片，並詳細寫下對這一個致敬環節演出的感想。

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姜濤受電影《梅艷芳》啟發

姜濤於帖文中提到看到網民留言「彷彿在香港樂壇的斷層中建立起一條橋」，他認為這是他們努力的一個方向。

他指電影《梅艷芳》為他帶來啟發，他寫道：「原來作為藝人，要重視的不僅只有自己的作品，而以品格和精神去感染他人、傳遞力量才是最重要的，所以梅姐和哥哥這些前輩永遠值得我們學習。」

姜濤提到梅艷芳（梅姐）於2013年香港發生沙士時期凝聚社會力量，他也認為藝人應該發揮自身力量：「現在新冠疫情下我們作為藝人也應該傳承她的精神，承擔更多社會責任。既然有幸能得到一點點社會影響力，那就要用這些影響力去發放更多正能量，幫助更多有需要的人。」

日前，姜濤於《MOOV LIVE：Music On The Road》首場完騷後接受TOPick訪問時，指該環節是他早已有的想法：「因為入行已第3年，慢慢了解多了廣東歌的歷史，也是一直想做的事。」他當時承認電影《梅艷芳》啓發了他：「身爲Artist不只是作品，責任都應該更加大。」

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預告「第九胎」情況

至於姜濤一直於社交平台向大家分享個人第九首單曲的製作進度，他曾於社交平台寫道：「九胎九胎九胎 滿腦子都是你」，後來又指「慢工出細活」兼且hashtag九胎。

他於《MOOV Live》首度唱出「第九胎」《鏡中鏡》，令樂迷相當興奮。

他也有於帖文內分享率先公開的原因：「讓他在演唱會中突然誕生主要是想給大家一個驚喜，明年他將以更完整的面貌跟大家見面。」

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姜B不特別重視獎項

而姜濤曾於去年奪得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」兩個票選大獎，有賴一眾「姜糖」落力拉票與投票。

他提到自己對獎項的看法：「我知道大眾都特別關注我們的成績，特別是看到姜糖們很落力很辛苦去幫我做宣傳。但我想說，獎項對我而言真的不是特別重要。而無論拿獎與否，我都為身為香港樂壇的一份子而驕傲。」

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