【宣明會助養】受助人被揭生活奢靡　宣明會總幹事：捐款用作社區建設

▲ 宣明會總幹事馮丹媚指，助養兒童捐款用在該當事人所住的社區，而非直接將錢予兒童。

有網民日前在社交平台發現自己一直助養的兒童竟然充斥煙、酒、跑車等照片，引起熱議（詳情即看【下一頁】）。事件發酵多日後，香港世界宣明會總幹事馮丹媚在社交平台回應事件，指助養兒童捐款用在該當事人所住的社區，而非直接將錢予兒童。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚周四（8日）在官方社交平台專頁表示，非常重視事件，看到相關貼文後，已立即聯絡當地阿爾巴尼亞辦事處，指當地同事已去助養兒童家中了解事件始末，這位青年人一直在阿爾巴尼亞的社區長大，宣明會在2009年開始在這個社區發展項目，主要做基礎教育建設工作、水利改善生計工作，在助養者與父母傾談之間，父母清楚知道宣明會不會直接將錢給予兒童，是將資源放在社區做發展。

馮丹媚又稱，考慮撥款如何應用落項目上是有嚴謹程序，首先應用於社區，再觀察當地具體發展目的，並要求當地有監察及提交報告，評估發展成效。

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記者：余思嵐