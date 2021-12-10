  • 23°C
香港時間 : 20211210日 (週五) 12:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宣明會助養】受助人被揭生活奢靡　宣明會總幹事：捐款用作社區建設

社會 11:20 2021/12/10

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

宣明會總幹事馮丹媚指，助養兒童捐款用在該當事人所住的社區，而非直接將錢予兒童。

有網民日前在社交平台發現自己一直助養的兒童竟然充斥煙、酒、跑車等照片，引起熱議（詳情即看【下一頁】）。事件發酵多日後，香港世界宣明會總幹事馮丹媚在社交平台回應事件，指助養兒童捐款用在該當事人所住的社區，而非直接將錢予兒童。

香港世界宣明會總幹事馮丹媚周四（8日）在官方社交平台專頁表示，非常重視事件，看到相關貼文後，已立即聯絡當地阿爾巴尼亞辦事處，指當地同事已去助養兒童家中了解事件始末，這位青年人一直在阿爾巴尼亞的社區長大，宣明會在2009年開始在這個社區發展項目，主要做基礎教育建設工作、水利改善生計工作，在助養者與父母傾談之間，父母清楚知道宣明會不會直接將錢給予兒童，是將資源放在社區做發展。

馮丹媚又稱，考慮撥款如何應用落項目上是有嚴謹程序，首先應用於社區，再觀察當地具體發展目的，並要求當地有監察及提交報告，評估發展成效。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

相關文章

【工時過長】調查指7成半教師每周工作逾51小時　8成半教師壓力大現負面情緒
17:50 2021/12/09
【工時過長】調查指7成半教師每周工作逾51小時　8成半教師壓力大現負面情緒
【非法勞工】油尖區反黑工突搜多個地點　拘捕18人
今日 09:47
【非法勞工】油尖區反黑工突搜多個地點　拘捕18人
【雙屍命案】土瓜灣兆豐閣業主與租戶失聯　消防破門揭兩母子自縊亡　
22:44 2021/12/09
【雙屍命案】土瓜灣兆豐閣業主與租戶失聯　消防破門揭兩母子自縊亡　
【賞你遊3.0】第三輪「賞你遊」名額增至6萬個　本地商戶消費滿800元可取旅行團名額【附參加詳情】
今日 11:07
【賞你遊3.0】第三輪「賞你遊」名額增至6萬個　本地商戶消費滿800元可取旅行團名額【附參加詳情】
【港康碼】港康碼今早開放予市民註冊　薛永恒：截至今早10時有2.36萬人註冊
今日 10:37
【港康碼】港康碼今早開放予市民註冊　薛永恒：截至今早10時有2.36萬人註冊

你可能感興趣

【工時過長】調查指7成半教師每周工作逾51小時　8成半教師壓力大現負面情緒
17:50 2021/12/09
【工時過長】調查指7成半教師每周工作逾51小時　8成半教師壓力大現負面情緒
【非法勞工】油尖區反黑工突搜多個地點　拘捕18人
今日 09:47
【非法勞工】油尖區反黑工突搜多個地點　拘捕18人
【雙屍命案】土瓜灣兆豐閣業主與租戶失聯　消防破門揭兩母子自縊亡　
22:44 2021/12/09
【雙屍命案】土瓜灣兆豐閣業主與租戶失聯　消防破門揭兩母子自縊亡　
新冠肺炎疫情 弱勢社群 災難 經濟 阿爾巴尼亞 香港 社交平台

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
12:01 2021/12/09
【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
17:47 2021/12/09
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩
16:53 2021/12/09
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩