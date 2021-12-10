【賞你遊3.0】第三輪「賞你遊」名額增至6萬個　本地商戶消費滿800元可取旅行團名額【附參加詳情】

▲ 第三輪「賞你遊」名額增至6萬個。

因應之前的「賞你遊香港」深受市民歡迎，旅發局今日（10日）宣布推出第三輪的加碼「賞你遊」，而其名額更增至6萬個，市民由即日起，只要在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，儲起機印收據，即可在明年一月向旅行團報名，名額有限，先到先得。另外，旅發局全新的「優質旅遊服務計劃」，更邀請了人氣歌手姜濤和Phoebus（吳啟洋）擔任「一日店長」。

旅發局表示，「賞你遊香港」第三輪的名額將增加至 6 萬個。由即日起，市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800 元，即可以儲起機印收據，並由明年1月3日起向旅行團報名，換取本地旅行團名額一個。所有參與活動旅行團的人士均須完成接種至少一劑新冠疫苗。

參加方法：

於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元（以最多兩張機印收據計），並儲起正本機印收據

報名方法：

2022年1月3日起直接向參與活動的旅行社報名（名額有限，先到先得）

出發前須將正本機印收據交予旅行社（收據將不獲退還）

向旅行社繳付每人港幣 100 作按金（參加者可於出發日取回按金）或相關團費

＊參加者須已接種最少一劑新冠疫苗，並按政府最新防疫要求使用「安心出行」。

第三輪「賞你遊」除了名額倍增外，行程合共有約300個特色行程，四大主題涵蓋探索文化、大城小區、維港美景和尋覓美食，各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。部分旅行社今次更會嘗試推出全新付費升級之選。詳細行程將於稍後上載至活動網站。

▲ 人氣歌手姜濤和 Phoebus。（旅發局提供圖片）

另外，旅發局推行的「優質旅遊服務」計劃將展開全新推廣，邀請人氣歌手姜濤和 Phoebus，擔任 咖啡店和服裝店的「一日店長」，詳情可留意明晚(11日）及下周六（18日）晚上11時15分於 ViuTV 播出的「全民造星級店長」節目 。率先片段可留意：【下一頁】

旅發局總幹事程鼎一表示，疫情下市民留港歡度佳節，旅發局趁機推出新一浪「旅遊‧ 就在香港」推廣，希望透過活動刺激聖誕消費市道，亦邀請市民做自己的旅客之餘，更時刻做個服務由心的東道主，為通關後重迎旅客做好準備。

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記者：郭詩詩