【可怕意外】媽媽與7歲兒同慶生　吹蠟燭燒著頭髮：以後只點兩支

▲ 美國一名媽媽吹蠟燭時燒著頭髮，非常危險。

美國一名媽媽日前慶祝生日時，頭髮不慎被插在蛋糕上的蠟燭燒著，右邊面瞬間著火。家人見狀立即拍打她的面部和頭髮將火撲熄，幸好沒有生命危險。該名媽媽坦言以後最多只會點兩支蠟燭，避免再次發生同類意外。

綜合外媒報道，美國猶他州34歲6孩媽媽Ana Oosterhouse，日前與7歲兒子一同慶生，家人為她準備了一個插滿蠟燭的生日蛋糕。正當Ana傾前吹熄蠟燭時，她的髮尾不慎被燒著，火勢瞬間往上蔓延，令她右邊面著火。

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右邊面部燒傷

在場的家人被嚇得驚惶失措，由於現場沒有水，Ana的先生和兩位家人隨即上前不停拍打她的面部和頭髮，成功將火撲熄。Ana部分頭髮、眼眉和眼睫毛被燒掉，面額也被燒傷。她憶述：

我眼前一片閃光，事情發生得太快、太不真實。我以為我會整個人著火…我最初的反應是希望將火撲滅，但現場有15位小朋友，我擔心如果將蛋糕掉到地上會燒著房子，或燒傷小朋友，所以我並沒有放手。

▲ Ana右邊頭髮著火。（影片截圖）

以後最多點兩支蠟燭

經過這次可怕的意外，Ana直言以後不會再點多於兩支蠟燭。她表示自己以往並不會在蛋糕上插這麼多支蠟燭，只是今年生日找不到平常會用的數字造型裝飾，所以女兒替她插上蠟燭，「我當時都覺得有點不妥，但最後沒有理會。」

Ana指其右眼亦有受傷，但幸好並無大礙，家人其後笑言要送滅火筒給她作為聖誕禮物。她提醒大家以後慶祝時也要注意安全，以免樂極生悲。

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消防處8招自救

意外往往一觸即發，如果身上衣物著火，香港消防處有以下應急資訊，提供給市民參考自救：

1. 停止（Stop）：停下來，不要亂動亂跑。

2. 躺下（Drop）：馬上伏在地上，用手掩臉，保護臉部。

3. 滾動（Roll）：在地上滾動，將火壓熄。

4. 如找到滅火筒，現場人士可協助滅火。

5. 沒有滅火筒，用毛毯也可以。

6. 用大量流動清水沖洗傷口，以助降溫和減輕痛楚。

7. 切勿刺穿水泡。

8. 用敷料或保鮮紙覆蓋傷口，減低受細菌感染的風險。

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責任編輯：王明芳