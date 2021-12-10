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【娛圈喜訊】與邱澤合作《當男人戀愛時》擦出愛火　許瑋甯晒鑽戒宣布婚訊

娛樂 11:43 2021/12/10

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與邱澤合作《當男人戀愛時》擦出愛火，許瑋甯晒鑽戒宣布婚訊。

台灣演員許瑋甯今日（12月10日）在社交網站宣布，與曾合作電影《當男人戀愛時》的拍檔邱澤結婚！今年4月才宣布與導演劉又年結束兩年婚禮的許瑋甯，最近因拍戲與邱澤傳出緋聞，二人一直矢口否認，今日許瑋甯在網上宣布喜訊，放出鑽戒照片表示：「我們結婚了！」

模特兒出身的許瑋甯早年投身影視圈有不錯的發展，於今年上映的電影《當男人戀愛時》更獲得超高口碑、叫好叫座，她更憑著電影找到終身伴侶。

許瑋甯邱澤甜蜜合照

於今日（12月10日）許瑋甯在社交網站放出一張從後擁抱男演員邱澤的甜蜜合照，二人左手無名指均戴上戒指，許瑋甯手上的是一隻巨型鑽戒。

她寫道：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了❤️ #謝謝所有人的關心」

據台灣媒體報導，二人於三日前（7日）已經登記結婚，並由台灣一線主持人藍心湄擔任證婚人。在演藝圈擁有超好人緣的他們公開喜訊後，在帖文下眾星雲集齊留言送上祝賀，包括林心如、陳柏霖、昆凌、周興哲、S.H.E.的Ella（陳嘉樺）等人均送上祝褔。

拍劇擦出愛火

許瑋甯與邱澤因為合作電影《當男人戀愛時》而結緣並傳聞出緋聞，當時指二人戲假情真，有網民憑著二人的限時動態，推測許瑋甯已經搬到邱澤住家與其同居，但二人均透過經理人否認戀情。

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感情生活精彩

直到今日，女方突然無預警地公布二人結婚的消息，獲得雙方的粉絲及好友一致讚好並送上祝福。

擁有意大利及台灣血統的許瑋甯一直是女神級的演員，2007年開始與屬於同一模特兒公司的阮經天交往，二人相戀近8年後分手。

兩年後、於2017年起與女演員李湘之子、廣告導演劉又年交往，二人經常在社交網站放閃，更多次傳出已婚的消息，但卻一直未有正面回應，直到今年4月，許瑋甯承認於2020年年底與劉又年已離婚。

浪子終於封盤

至於外型像花花公子的邱澤過去亦有過不少緋聞，被指他每拍一套劇便換一個對象。

他曾經女神楊丞琳、陳喬恩、唐嫣、李毓芬及張鈞甯等傳過緋聞，至今終於宣布封盤。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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