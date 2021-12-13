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【聖誕2021】海洋公園萬豪酒店「冰雪閃爍冬日節」　親子遊戲攤位打卡區+人均$644起住宿

休閒消費 18:27 2021/12/13

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熱門 聖誕2021 Anson Lo 靚太安樂窩 梅艷芳 校長專欄 全民造星IV 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

港海洋公園萬豪酒店推出「冰雪閃爍冬日節」。

今個冬日，海洋公園萬豪酒店把戶外範圍打造「冰雪閃爍冬日節」，打造成冬日度假村，內有多個影相打卡位、適合一家大小的攤位遊戲及的美食站，一連三個月的活動期內更設有聖誕、新年和情人節三個限定主題。另外酒店還推出住宿計劃，讓大家有一個冬日體驗。

冰雪閃爍冬日節

「冰雪閃爍冬日節」由即日起至2022年2月28日期間舉行，一連三個月的活動期內更設有聖誕、新年和情人節三個限定主題。酒店指圍繞礁湖主題游泳池的戶外地方會劃分為不同區域，包括適合拍照留念的A至D區，及攤位遊戲的E和F區，當中有十一款遊戲包括幸運彩虹、趣味拋圈圈、反斗飛鏢王等等。

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另外還有為小朋友而設的G區，區內有兒童電動車駕駛體驗。除了攤位外，每日下午3時至下午9時會開放美食站，供應港式雞蛋仔、焗番薯、熱維他奶等一系列小食及飲品，可讓大家於玩樂期間享用。

酒店表示冬日節開放時間為每日下午2時至下午10時，大家可以到代幣換領處購買代幣參與各種遊戲，港幣100元可享代幣十枚，港幣250元則可享代幣三十枚。如成功完成每項遊戲，可獲得相應的印花，每儲到十個印花即可換領小獎一份；二十個即獲得中獎一份；三十個 則可獲得大獎乙一份。

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冰雪閃爍冬日節住宿計劃

酒店於「冰雪閃爍冬日節」期間推出住宿計劃，由即日起至2022年2月28日期間預訂「冰雪閃爍冬日節住宿計劃」只需港幣 1,288 元起。

當中包括豪華客房住宿一晚、港幣600元的餐飲消費額、「冰雪閃爍冬日節」指定活動代幣十枚及免費焦糖爆谷一客。

瀏覽或預訂請按此查詢。

記者：蕭雅文

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