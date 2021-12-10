【交通安排】維港渡海泳周末舉行 一文看清特別交通安排
社會 11:39 2021/12/10
維港渡海泳比賽將於本周末（11日及12日）舉行。運輸署今日（10日）表示，周末在灣仔北及尖沙咀將實施特別交通及運輸安排，提醒駕駛人士請盡量避免駕駛車輛前往受影響地區。
特別交通及運輸安排詳情：
- 本月12日凌晨零時30分至下午1時，金紫荊廣場外的一段博覽道東（包括上落客區）將臨時封閉
- 本月11日上午9時至12日中午12時，九龍公眾碼頭第3號至5號登岸梯級將暫停使用
- 本月11日上午9時至12日下午1時，灣仔香港會議展覽中心登岸梯級及尖沙咀星光大道登岸梯級將暫停使用
- 本月12日上午7時30分至上午11時（視乎受影響海港範圍實際重開時間而定），來往灣仔與尖沙咀及來往中環與紅磡的渡輪服務將暫停服務
- 本月12日凌晨零時30分至下午1時，位於博覽道東的過海巴士路線第961號的終點站會遷往灣仔北臨時公共運輸交匯處；位於博覽道東近會議道的新巴路線第H1號的中途巴士站則會遷往灣仔碼頭外，兩條巴士路線於封路期間會臨時改道
署方提醒市民盡量避免駕駛車輛前往受影響地區，如需前往該區，應盡量使用公共運輸服務。
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責任編輯：余思嵐