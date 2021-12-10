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【拳王】蔡潔冬天冒寒通宵拍淋雨戲　靠用保鮮紙保暖：真的很冷

娛樂 11:51 2021/12/10

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蔡潔在《拳王》被指與李佳芯「撞樣」。

TVB台慶劇《拳王》內，蔡潔飾演的角色江加晴在頭10集「表現」不太討好，既刁蠻又任性，更經常向著對自己百般遷就的Danny（朱敏瀚飾）發脾氣。

但隨著劇情發展，加晴逐漸曝露單純天真一面，率性的她為了愛情可以不惜一切，加上蔡潔外型討好，令加晴成功入屋，在網路喜獲不少正評。

加晴淋雨內，還有雷堅（姚子羚飾）同迎風（黃子恒飾）同場。

感受劇組夠細心

在今晚（12月10日）加晴將引爆小宇宙向暗戀多時的正藍（張振朗飾）示愛，而為了替正藍完成「目標」，加晴更會冒著暴風雨騎電單車化身外賣妹送外賣。

據知，原來劇中大部分淋雨戲均在冬天拍攝，拍攝這場面時亦不例外。

在大雨中淋足一個通宵的蔡潔，坦言當時真的很冷，幸好劇組夠貼心：「佢哋幫我包膠袋，仲包得好有時尚感，我忍唔住影相留念，現場又預備咗房仔畀我哋避寒，我覺得好窩心。」

蔡潔靠保觧紙保暖。

拍攝消耗體力

劇中開口埋口鬧人的蔡潔，坦言放大喉嚨講對白並不傷身，最傷身的是吃太多零食：「我個角色好為食，成日食薯片同花生，搞到我喉嚨痛。但相比啲男仔冇啖好食，我覺得自己好有特權。」

蔡潔透露，由於自己真實性情很內向兼陰聲細氣，故此拍發脾氣戲份相當消耗體力：「唔好以為淨係佢哋打拳攰，我都唔弱架。呢個角色energy level真係高嘅，但好開心熟悉我嘅朋友都感受到我落足好多苦功，尤其講嘢方式。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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