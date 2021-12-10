【魯豫有約】夥鍾欣潼當滬漂欲移居上海　阿Sa蔡卓妍正繳社保預備買樓

▲ Twins有意移居上海。

蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）組成Twins已有20年，近年阿Sa阿嬌多在內地發展，近日亦夥同容祖兒一同拍攝真人騷《因為是朋友啊》，二人並跟經理人霍汶希（Mani）一同作客《魯豫有約一日行》，談及這幾年的變化及生活動向。

Twins組成20年，阿Sa阿嬌亦計劃明年舉行演唱會，節目內霍汶希憶及Twins當年一出道已經在香港走紅，首次到旺角出席活動時，萬人逼爆街頭，但Mani一直對阿Sa阿嬌十分嚴厲，並叫她們不要以為真的很紅，因為若不努力，粉絲明天就會走，去喜歡別人了。

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Twins在節目亦分享人生中的起起伏伏，但慶幸是依然能以組合形式出現。阿Sa表示：「Twins是我們人生裡一個很大的成就，是我們兩人共同努力才有了今天。」

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談到生活，近年常在內地演出的Twins，均透露有移居上海的計劃。阿Sa阿嬌已在當地待了一年，現時在上海租樓，亦有開始繳交社保（社會保險）。

做滬漂一族

阿Sa表示：「交一年，但是新房就應該買不了，二手的可以，因為交完社保我們分數也不夠。」按照上海政策，外地人需要繳夠社保，攢夠積分才能落戶買房。

節目播出後，主持魯豫在微博發佈「原來阿sa、阿嬌也是滬漂一族啊」引起內地網民熱話。

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據知社會保險在內地一線城市十分重要，政府要求外地人在個人社保與稅收要繳滿一定年限，才能買房買車，主要是為了限制居住人口過多所推出的政策。

近年不少港星都在內地有不少工作，其中楊千嬅也透露已暫居上海，方便演出各類工作，也跟丈夫丁子公在上海的家人方便照應，更接了兒子在上海讀書。