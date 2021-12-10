【安心出行】飲食業界指食肆昨運作大致正常　相信並無因新安排受太大影響

▲ 稻苗學會會長黃傑龍。（資料圖片）

市民昨日（9日）起進入食肆等18個表列處所等須使用「安心出行」應用程式，部分指定群組人士可獲豁免，以填表代替。稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，食肆整體運作大致順利，有業界反映指有看起來不似65歲的客人被拒「填紙仔」與職員爭執。

進入食肆等18類表列處所明起須掃「安心出行」，一文看清有關安排及獲豁免人士。即看：【下一頁】

黃傑龍今早（10日）接受電台訪問時指，食肆昨日運作大致正常，收到有部分餐廳表示生意有下跌，但同時有食肆指生意有增加，相信整體並無因新安排而受太大影響。

他又說，有業界反映指有看似不像65歲的客人，要求以「填紙仔」代替掃描「安心出行」，惟被職員拒絕後，雙方出現爭拗，建議職員應向客人解釋，盡責提醒豁免安排只適用於特定人群便可，「食肆原本係提供服務，執法應該留畀執法者做」。

他又直言，部份長者自行掃描「安心出行」有困難，而職員在繁忙為其填表時或會填錯，故不少同業傾向協助長者掃碼。至於港府早前宣布B類食肆營業時間可延長1小時，他相信對業界肯定有幫助。

另外，4間非政府機構包括香港社區組織協會獲授權，向無家者發出證明書准以填表代替使用「安心出行」。其協會社區組織幹事薛錦屏於同一節目中表示，昨日有逾10人求助，指申請情況暫未算很踴躍，另指有無家者及食肆對新安排不太清楚。她又說，無家者會摺疊及經常使用證明書，惟其不防水，容易令紙張變皺或爛，建議政府改良成一張膠卡。

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責任編輯：郭詩詩