【時尚魅力】林家謙不抗拒與Tyson成CP　女神吳家忻心儀過百萬頸鍊

▲ Tyson Yoshi、陳凱詠、方皓玟、林家謙再次聚首。

Tiffany & Co. 昨晚（9日）舉行Tiffany Holiday Celebration Party﹐方皓玟（Charmaine）、林家謙（Terence）、陳凱詠（Jace）、Tyson Yoshi、張天賦（MC）、洪嘉豪、盧慧敏（Amy Lo）、魏浚笙（Jeffrey）等到場，吳家忻（Kayan9896）與林家熙（Locker）則「情侶檔」現身。眾人分別戴著不同的Tiffany系列首飾，散發各自的時尚魅力！



家謙、Kayan9896、Jeffrey、Amy、Jace、MC、洪嘉豪，接受TOPick訪問，分享近日動向。

家謙喜愛「TT」CP



家謙與Tyson Yoshi不時於社交平台帖文留言互動，又曾經合作Tiffany & Co. T1 型聚個性音樂會，他又是否喜歡「TT」CP檔呢？他先說：「唔係呀，唔鍾意！」，再說：「OK嘅，OK嘅。」他稱與Tyson經常有很奇怪的火花出現，又指Tyson有問他有關音樂上的合作，但他就要先處理今年的事。

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家謙：唔想大家食炒價



家謙的第二張專輯《SEVEN》於昨日正式到貨，他透露自己早前到碟廠觀察情況。他說：「有部份貨未起到，有部份朋友覺得沒有保障，也不想大家『食炒價』，不希望買碟像演唱會般有黃牛出現，都盡力趕工，大家請給予少許耐性。」他也希望待安排出貨、歌迷成功取碟後，於「親密少少」的距離下舉行簽唱會。



家謙以歌曲《神奇的糊塗魔藥》入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十五強，問到會否希望再下一城打入十強，他謙稱：「如果有就好，沒有也不要緊，有時在樂迷心目中最喜愛也很開心。 」 他認為今年樂壇比過往熱鬧，看到樂迷對廣東歌、樂壇的關注度比起以往十年高，是一件好事。

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吳家忻對頸鍊「心心眼」



Kayan9896與男朋友Locker「情侶檔」予傳媒拍照，大放閃光彈。她稱自己心儀曾經戴上的過百萬Tiffany玫瑰金鑽石頸鍊，她說：「剛才戴完首飾，除下來時也詢問了幾價錢，是要120萬！我都買得起，遲啲買得起。」提起聖誕節，她稱與男友Locker工作繁忙，也在商量會否有時間到樂園遊玩。



她介紹自己首支個人單曲《Be Around》，她說：「我有份作曲、作詞，已經籌備了數月，反覆修改、自我懷疑、自我批評後才得出來。」

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Jeffrey、Amy工作中度聖誕



聖誕佳節將至，Jeffrey透露自己今年聖誕節於工作中度過，或許完成工作後與女朋友享受晚餐。Jeffrey滿意今年的表現，他說：「今年有很多工作機會，不同的工作也是很好的嘗試，感謝客戶選擇了我，今年拍攝了《I.SWIM》也令我很開心。」

至於會否於來年有新嘗試呢？他回答說：「接下來會希望報讀唱歌班，畢竟自己從小到大也很喜歡唱歌。 」



Amy同樣於工作中過聖誕，她不抗拒與男友陳卓賢（Ian）「情侶檔」現身，她說：「只要是有合適的工作的機會就可以，最希望《無限斜楝有限公司》開拍續集。我、Ian、Himmy有特別的連接，也是觀眾看得到，或許因為我們都是比較率真的人。」

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Jace預告演唱會現「驚喜」



Jace將於本星期六、日於九展舉行演唱會， 為演唱會而好好養聲她表示緊張：「我擔心休息不足，今天出席兩個活動後也要Fitting，星期五就正式『入台』，但相信我看到現場觀眾就會充滿能量。」

Jace透露爲樂迷準備了「驚喜」：「這一項表演可能是香港藝人沒有做過的，希望可以做到精彩、充滿驚喜的表演，畢竟該項表演也是自己喜歡，只是一直沒有機會展現。」另外，Jace表示在試穿服裝時也會再細心一點，避免再出現「甩裙」情況。

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MC、嘉豪將推出合唱歌

MC、洪嘉豪被稱為「賦豪CP」，嘉豪感謝大家的喜愛，他說：「大家很喜歡看我們的互動，或許也因為我們十分友好。」

嘉豪順勢預告二人會推出合唱歌，就是MC最新歌曲《聖誕很忙》的合唱版。 而MC就認爲自己於「新人年」內開演唱會、推出實體唱片是很豐富的一年，希望可以保持衝勁。