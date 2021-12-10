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【超市大搜查】《LDK》測保濕不黏膩潤膚露　推薦8款平靚正A級Body Lotion【附完整名單】

保健美顏 17:17 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《LDK》推薦8款平靚正，保濕、不黏膩潤膚露。

秋冬天氣乾燥皮膚容易痕癢，一支保濕力足夠而且不黏膩的潤膚露尤其重要。日本無廣告美妝權威雜誌《LDK》就評測了48款潤膚露，透過比較保濕力、成分、使用感，推薦出8款平靚正的潤膚露。

最新影片推介:

評分準則

保濕力：

將等量產品塗抹在20多歲至40多歲的監測員手臂上，然後用儀器測量皮膚水分含量。3小時後再檢測一次，計算變化。另外將產品塗抹在麻糬上，使保濕力「可視化」。保濕力越低，麻糬龜裂越嚴重。

成分：

檢查所有成分，如含非常有效的成分會加分，含刺激成分會扣分。

使用感：

仔細檢查產品是否黏膩，使用時是否方便，例如蓋子開合、份量調節、管口會否黏膩。

LDK將產品分為1500日圓以下，及2000日圓以下。下列8款產品皆為A級、表現最佳的潤膚露，大家可按需要選擇合適的保濕潤膚露。

1500日圓以下

    點擊圖片放大
    +4
    +3

2000日圓以下

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映：7款通過毒性檢測安全潤膚產品

水中銀（國際）生物科技有限公司 於2020年9月期間搜集22款潤膚產品樣本作安全、保濕及抗炎功效檢測，結果發現僅8款被評為「綠魚」（代表品質卓越），其中3個樣本同時獲得顯著保濕及抗炎功效評價，1款樣本在兩項功效評級都不顯著。

3款無毒、保濕+抗炎功效皆顯著潤膚露名單：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

4款無毒、保濕功效顯著潤膚露名單：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

6款無毒、抗炎功效顯著潤膚露名單：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

責任編輯：楊宛茜

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