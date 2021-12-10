【校長訪問】從泥水學徒半工讀擁5個學位 陳樹渠校長身教子女「做好當天的事」

▲ 招祥麒校長半工讀完成5個學位。

現今社會人人追捧「贏在起跑綫」，看重背景和先天優勢，以自身努力、知識改變命運似乎不再讓人信服。但事實上不少領袖人物出身草根，不以個人背景為限。陳樹渠紀念中學的招祥麒校長，在清貧家庭中長大，自資升學的同時不忘供養家人，親身力證起跑綫不應成為逃避的藉口。

「我排行最細，有兩個姐姐、一個哥哥，和爸爸、媽媽，一家六口一起住在觀塘的徙置區。」招祥麒校長直言小時候家中環境非常清貧，如同當時絕大部分的香港家庭。

其實我出世時已算很不錯，有自己的單位，在我之前，只能租住一個小小床位。因為一張床睡不下一家五口，包租公也好好，准許父母在床邊再放兩張凳，凳上加放一張床板。

回憶起童年，招校長尤其難忘母親在家工作的勤懇模樣，為口奔馳的生活不容易，家中3個孩子都只讀至小學畢業便要投身社會，為家庭分擔。而作為孻仔的招校長則是唯一可繼續升學的幸運兒，他否認當年學業成績特別好，所以得到機會。

他們的成績也不是不夠好，只是作為家庭中的大仔大女，他們很自然都有一種責任，選擇工作，幫忙分擔家庭的經濟壓力。

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難忘母親清晨心底話

招校長能夠繼續升讀中學，原來在於母親的堅持。「那一天早上，我還在上格床，隱隱約約聽到父母在討論我。爸爸說：『祥麒小學畢業了，是時候出來工作，像哥哥們一樣，出來賣點心。』媽媽卻回說：『家裏已沒有人讀書了，怎樣辛苦也供他繼續讀吧。』」已為祖父的招校長憶述起這段童年往事，語帶哽咽，對母親當年的奉獻感觸不已。

老實說當時我十一、二歲的年紀，還是懵懵懂懂、渾渾噩噩，沒有甚麼大理想，只想將面前每一天過好，或將明天要做的事做好準備。

中學遇中文啟蒙老師

招校長的中學時代，未有生涯規劃這回事，他笑言大家都是「自求多福」，也沒有甚麼遠景，只是知道要繼續讀書。燃起他這位理科生求學之心的，卻竟然是位中文老師。「中四的時候，學校來了一位新老師。他並非一般教授中文科的老師，而是一位前私立中學的校長。」招校長口中的非一般老師，名陳彷林，是彷林中學的校長。學校停辦後，輾轉下來到招校長就讀的中學任教。

招校長坦言，這位老師當年書教得如何，他已無甚印象，但老師留給他的文人形象，卻一直鮮明。「他很親切，而且他對中國語文的熱愛能感染學生，相處久了，很自然產生一種親厚的師生情誼。」

因為這位中文老師，本為理科生的招校長，從此愛上文言文，甚至以文言文來應考公開試的中文作文。「我的學士、碩士以至博士論文，都同樣是以文言文寫作。」教學多年的他，也曾遇過同樣喜愛文言文的學生。

的確不多，但也有幾位，看見他們答卷、作文都選擇用文言文，我自然有種特別的感覺。

17歲與同學一起擔泥

招校長前半求學路有賴父母栽培，然而清貧家庭的孩子要升讀大學卻是天方夜譚。「所以我中學畢業後就去做泥水學徒，當時只想着努力學、努力捱，就可以成為師傅，或自己接生意。」年僅17歲的他，和兩個要好的同學一起入行，結果最後只剩他一人堅持下去。「真的很辛苦，要擔泥、和紅毛泥、爬竹棚，做到手上的指紋都被蝕掉，兩邊膊頭也腫起來。」這樣幹了兩年多，心想與其這樣苦幹一輩子，決定用知識改變命運。

▲ 招校長半工讀擁有5個學位。

「家裏環境仍然困難，所以只能靠自己，於是在珠海學院讀兼讀制學士課程。白天工作，晚上讀書。」他的5個學位，全都是這樣讀回來，白天的工作從沒有停下來過。「那時我最享受的是從觀塘坐巴士到旺角上課，因為可以睡一下。」

聽過招校長的奮鬥史，令人佩服其超強意志力，他卻謙稱自己從來沒有宏大志向，甚至在初為人師的日子，也是秉持「做好當天的事」這個單純原則。「到現在我在做教師培訓時，也是這樣對老師說：『雖然現在環境困難，但只要一天還是老師，就要教好一天的書。』」入行執教鞭之時沒有多想，然而工作多年後，從教育上獲得的滿足感，令招校長找到自己的教育理念。

《論語．述而第七》中，子曰：『默而識之，學而不厭，誨人不倦，何有於我哉？』就是我的理念。做老師，就是堅持育人、堅持學習新知識。

以身教影響子女

一直勤於進修的招校長，擁有一個學士學位，兩個碩士和博士學位。而與太太的認識，也是來自學校。「當時我讀珠海學院三年級，當上學生會主席，太太則是秘書。」年輕學子朝夕相處，又同樣愛好文史，很快就成為情侶。當年的學生會秘書，不只成為招校長的人生伴侶，更成為他的老師前輩。「太太畢業後就做老師，比我早，反而我當時想找其他工作，一段時間後也沒有合心意的，便把心一橫做老師。」

說起家庭，育有一子一女的招校長語調立即變得溫柔。兩個孩子各有所長，自然令他倍感驕傲。然而年輕時的他教務繁重，更肩負訓練朗誦隊的責任，和子女的相處時間難免較少。問招校長子女的教育是否主要由太太負責，他笑言：「我們有分工，我是以身作則來教導他們。」多年來在工作中兼讀課程，晚飯梳洗過後總是在書房中埋首溫習、做功課，看在子女眼中，的確是個榜樣。

只願子女快樂

縱然陪伴的時間不多，但他們的喜好，父親卻了然於心。「我兒子小時候很喜歡巴士，家裏玩具不多，但就有很多巴士模型；也喜歡科學，最愛看《十萬個為甚麼？》，家裏也有好幾套，後來在美國UCLA讀生物工程。小女兒和哥哥不同，她讀文科，但絕不遜色，是當年的文科狀元呢！當年的神科，科大的Global Business也給她offer。但她沒有去讀，去美國找哥哥，讀密芝根大學的商學院。」

面對子女成材，招校長沒有半點邀功，只輕輕道出為人父母的心情。「子女快樂便是我們的快樂，子女的成功便是我們的成功。」

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記者：王嵐