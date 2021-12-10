【DSE2023】考評局進一步取消9科SBA、4科精簡　11科筆試或實習試精簡

▲ 考評局今日（10日）宣布，進一步精簡2023年中學文憑試評核要求。（資料圖片）

考評局今日（10日）宣布，進一步精簡2023年香港中學文憑考試（DSE）評核要求，連同早前宣布取消的末屆通識獨立專題探究（IES）及中文口試，共涉取消10科校本評核（SBA）、精簡4科SBA，以及精簡12科公開試筆試或實習試要求。

考評局表示，因應疫情對學與教進度的影響，公開考試委員會議決通過進一步精簡2023年文憑試公開考試及校本評核要求，以釋出教學時間，讓師生在學與教方面更具彈性。

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該屆共10科SBA遭取消，除通識IES，最新宣布取消的9科包括中國文學、英語文學、生物、化學、物理、科學（組合科學／綜合科學）、科技與生活、資訊及通訊科技，以及健康管理與社會關懷；精簡SBA要求的4科涉及核心科目中、英文科、設計與應用科技，以及視覺藝術，詳情如下：

中國語文（佔分比重由20%減至10%）

保留必修部分閱讀活動，佔分由6%增至10%；取消選修部分

保留必修部分閱讀活動，佔分由6%增至10%；取消選修部分 英國語文（佔分比重維持15%）

說話能力考核由 2 個減至 1 個

說話能力考核由 2 個減至 1 個 設計與應用科技（佔分比重由40%減至20%）

只需提交設計作業第一部分，取消第二部分

只需提交設計作業第一部分，取消第二部分 視覺藝術（佔分比重維持50%）

保留研究工作簿，另考生提交的藝術作品／評賞研究，由4件減至2件

12科精簡公開考試評核要求，除中文口試外，另涉11科，包括「企業、會計與財務概論」、中國歷史、歷史、經濟、音樂，以及體育等，詳情如下：

企業、會計與財務概論（卷二）

二甲會計單元：乙部由必答題，改為三選二作答

二乙商業管理單元：乙部由必答題，改為二選一作答

二甲會計單元：乙部由必答題，改為三選二作答 二乙商業管理單元：乙部由必答題，改為二選一作答 中國歷史（卷一）

第一部分：必答題分拆為兩題，考生需選答一題

第二部分：從甲、乙兩部分共六題中選答兩題，不受從甲部及乙部各選答一題的限制

第一部分：必答題分拆為兩題，考生需選答一題 第二部分：從甲、乙兩部分共六題中選答兩題，不受從甲部及乙部各選答一題的限制 設計與應用科技（卷二）

考核的選修單元由五選二，改為五選一；考生在所選擇之單元的三條題目中，仍需選答兩題（須作答的題目總數由四條減至兩條）

考試時間減少45分鐘；修訂後的考試時間為1小時15分鐘

考核的選修單元由五選二，改為五選一；考生在所選擇之單元的三條題目中，仍需選答兩題（須作答的題目總數由四條減至兩條） 考試時間減少45分鐘；修訂後的考試時間為1小時15分鐘 經濟（卷二）

取消丙部結構/文章式試題

取消丙部結構/文章式試題 倫理與宗教（卷一）

甲部短題目由必答，改為四選三作答

甲部短題目由必答，改為四選三作答 地理（卷一）

合併乙部「實地考察為本問題」及丙部「數據/技能為本/結構式問題」。考生從兩部分的五條問題中，選答兩題（原本乙部為一題必答題；丙部則為四選二作答）

考核的實地考察單元由三個減至一個（2023年文憑試之單元為「消失中的綠色樹冠」）

考試時間減少15分鐘；修訂後的考試時間為2小時30分鐘

合併乙部「實地考察為本問題」及丙部「數據/技能為本/結構式問題」。考生從兩部分的五條問題中，選答兩題（原本乙部為一題必答題；丙部則為四選二作答） 考核的實地考察單元由三個減至一個（2023年文憑試之單元為「消失中的綠色樹冠」） 考試時間減少15分鐘；修訂後的考試時間為2小時30分鐘 歷史（卷一）

由必答題，改為四選三作答

考試時間減少15分鐘；修訂後的考試時間為1小時45分鐘

由必答題，改為四選三作答 考試時間減少15分鐘；修訂後的考試時間為1小時45分鐘 資訊及通訊科技（卷二）

由必答題，改為四選三作答

由必答題，改為四選三作答 旅遊與款待（卷二）

考生從五條題目中，選答兩題（原為五選三）

考試時間減少30分鐘；修訂後的考試時間為1小時15分鐘

考生從五條題目中，選答兩題（原為五選三） 考試時間減少30分鐘；修訂後的考試時間為1小時15分鐘 音樂

卷二「演奏I」取消

卷三「創作I」作品總時間由6-15分鐘，減至4-12分鐘

卷二「演奏I」取消 卷三「創作I」作品總時間由6-15分鐘，減至4-12分鐘 體育（卷三：實習考試）

合併「體育活動1」及「體育活動2」的選項，考生只須從兩部分中應考一個項目

「體育活動1」：各項目取消比賽考核；「體育活動2」：考核項目由兩個減至一個

體適能考核取消1609米跑

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記者：馮琪雅