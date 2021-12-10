【冬季養生】大雪過後進補最佳時機　中醫：冬季補腎利養生

▲ 中醫表示大雪過後是進補的最佳時機。

近日天氣顯著轉冷，冬季已然來到。節氣中的大雪亦在前兩天開始。過去小雪、大雪這兩個節氣代表下雪量，然而在中醫角度，此時正是冬天進補的大好時機。正所謂「大雪補得當，一年不受寒。」除適當進補外，如何去寒保暖，避免患病，同樣需要注意。

大雪時節，萬物潛藏，而養生則要順應自然規律。註冊中醫師陳志勇指：「冬藏的概念是冬天通人體的腎器，腎器亦是先天之本，補好腎的話，有助我們度過寒冷的冬季。而且在冬季，身體更能吸收食物中的營養，故補好腎，對於養生亦會有益有利。」

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▲ 「大雪」過後應保養脾胃，食物選擇上以辛溫為主，有助促進血液循環，如羊、雞、山藥、生薑、蒜等。（圖片：iStock）

來到大雪這個節氣，中醫建議適量滋養，切忌亂補，宜用性味溫潤的補品為佳，以助陽氣生發。「建議選擇生薑、洋葱、山藥、桂圓等性溫的食物，虛寒體質則可以熱補湯藥調身。俗語謂：『三九補一冬，來年無病痛。』冬季的進補可以提高人體的免疫功能，促進新陳代謝，畏寒的現象亦會得到改善，有助體內陽氣的生化。」

易上火人士勿進補

陳醫師提醒，若果平時就是陰虛、濕熱、痰濕體質，稍微進補就生內火的人，就不太適合再進補。即進補後容易口舌乾燥、潰瘍、面部生痘等，就不建議再多進補。

大雪和小雪最大的不同在於大雪後溫度更低，因此讓身體溫熱的辛香料與燉湯更適合在此時進補。此外，進入冬季後亦應遠離冰涼食品和寒性食材等。

▲ 外出做好保暖外，在家亦可以熱水浸泡雙腳。（圖片：iStock）

進補以外，在大雪時的養生另一要點就是保暖，尤其頭部、頸部最易受寒，外出最好戴帽或圍上頸巾。有謂：「寒從腳下起」，腳離心臟最遠，血液循環會較慢，在天氣冷的日子，如腳保暖不足，免疫力就下降，並易引起感冒及咳嗽等疾病。宜晚上在家以溫熱的水浸泡雙腳，從腳底暖起，身體也會跟着暖和。

冬季忌捱夜宜早睡

另外，亦要記得就算再冷也要維持室內通風，不能把所有的門窗緊緊關上，造成空氣侷促。而且室內密不透風，細菌、塵埃等有害物質亦會倍增，應每天開窗數次，以便空氣流通。

▲ 中醫建議冬季應盡量早睡或多睡，以補充身體能量，恢復精力。（圖片：iStock）

中醫養生強調作息有律、起居有常，養生非常重視形體和精神的調養，認為「眠食二者，為養生之要務。」良好的睡眠能補充能量、恢復精力，有「養陰培元」之效。「為了適應『冬藏』，此時應適當增加睡眠時間，忌捱夜，宜早睡，或適當多睡，以達到養精蓄銳的目的。」

此外，冬天常曬太陽，能壯人陽氣、溫通經脈，對調節情緒、改善人體狀態都有很好的作用。「適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力。不過由於這時期室內外溫差較大，到戶外活動時，要注意提前做好熱身運動。」

大雪節氣過後，氣溫會顯著下降。陳醫師指，天氣驟冷，感冒、氣管炎、支氣管炎等呼吸道疾病，以及心臟病、高血壓、中風等心腦血管疾病以及關節疾患，都是這個時節的好發疾病。「心血管患者與長者尤其要注意血壓狀況，建議每天固定量度血壓，特別注意頭頸部與手腳的保暖。」

▲ 合桃味甘性溫，且富含營養，中醫建議煲湯以作冬季進補。（圖片：iStock）

中醫推介兩款進補湯水

黨參黃芪雞湯

材料：黨參40克、黃芪30克、杞子40克、淮山80克、雞350克、水2公升（煲2小時）

功效：補中益氣、健脾補腎

合桃黑豆烏雞湯

材料：合桃30克、黑豆80克、烏雞350克、水2公升（煲2小時）

功效：滋陰補血、養肝益腎

記者︰王嵐