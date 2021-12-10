【減廢做善事】豐澤X香港明愛首推手提電腦變身計劃　回收並捐出300部電腦助基層

▲ 豐澤與香港明愛合作首推手提電腦變身計劃，回收並捐出300部電腦助基層。（相片由豐澤提供）

為減少電子廢物及促進數碼共融，豐澤自今年年中與香港明愛（明愛）轄下的明愛電腦工場合作，推出電子產品零售市場首個手提電腦變身計劃，鼓勵顧客到全港豐澤分店回收可重用的手提電腦，由工場處理消毒、重新安裝基本軟件等，再捐贈予基層家庭循環使用，打破數碼隔膜。

首推此計劃試行3個月，已回收逾300部手提電腦。有見及此，豐澤將繼續推行計劃及為明愛籌款，望與各界攜手推動可持續發展的綠色生活外，同時幫助基層家庭。

▲ 回收手提電腦經消毒、重新安裝基本軟件等，再捐贈基層，既環保又有意義。（豐澤提供）

獲8大電子產品品牌支持

豐澤於指定20間分店擺放手提電腦回收箱，顧客可到分店捐贈舊手提電腦、電源綫或電腦配件。亦邀得8大電子產品品牌繼續參與計劃，包括Acer、Alienware、ASUS、HP、Lenovo、Microsoft、Samsung、VAIO，同時亦鼓勵供應商，踴躍捐贈可重用的舊電腦予明愛電腦工場，進一步擴大回收網絡。

▲ 期間加推獨家綠色聖誕環保產品優惠，獲折扣優惠或贈送環保滑鼠。（豐澤提供）

另外，計劃更獲得Microsoft香港及Acer的加碼支持，推出環保新產品聖誕優惠：顧客每捐出任何滑鼠或鍵盤，即可以9折優惠購買Microsoft電腦配件，如滑鼠、鍵盤、耳機、網路攝影機、揚聲器等（轉接器及旅行用集綫器除外）。即日起至2022年1月2日期間，顧客更可以額外9折購買Microsoft最新推出、以塑膠樹脂所製的海洋塑膠滑鼠，這款豐澤獨家環保滑鼠外殼含有20%海洋回收的塑膠，而包裝盒採用100%可回收物料所製，不含任何塑料，既創新又環保。

記者：周美好