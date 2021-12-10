【串謀詐騙】涉透過儲值支付工具詐騙拘11人　涉至少60名受害人

▲ 警方拘捕九男兩女涉嫌「串謀詐騙」。（警方FB截圖）

警方今日（10日）表示，偵破一個儲值支付工具的詐騙集團，拘捕11人，涉嫌串謀詐騙罪。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司指，自從2021年5月起，留意到有一個針對其中最多人使用本地儲值支付工具詐騙集團在香港活躍，騙徒會用漁翁撤網方法，如透過打電話、釣魚訊息或發送社交訊息等，扮演不同角色，分別是銀行職員、受害人親友，訛稱受害人儲值支付工具帳戶內有一些不尋常的情況，而騙取受害人帳戶密碼，包括一次性驗證碼及交易密碼，成功騙取一次性驗證碼後，騙徒就會登入受害人的儲值支付工具的帳戶，並使用交易密碼將錢將帳戶內轉走，令受害人蒙受金錢上損失。

警方又指，在今年5月至12月，警方接獲逾160宗以上有關儲值支付工具騙案舉報，損失金額達188萬港元。網罪科經深入調查後，鎖定一個在本港活躍詐騙集團，在本月1日至9日採取拘捕行動，拘捕9男2女本地人士，年齡介乎16至33歲，其中包括詐騙集團內骨幹成員，戶口內持有人等，涉嫌串謀詐騙，行動中檢獲一部電腦、智能電話及4張銀行卡等，其中一人已被控串謀詐騙罪，亦檢獲少量毒品，其中一名男子以管有危險藥物罪被捕。

警方稱，現階段調查所得，該詐騙集團在2021年5月開始運作，從證物檢視得知，這個詐騙集團至少牽涉全港有關這個本地儲值支付平台的60宗案件，涉及至少60名受害人，涉及金額約74萬元。

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記者：余思嵐