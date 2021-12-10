  • 22°C
香港時間 : 20211210日 (週五) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串謀詐騙】涉透過儲值支付工具詐騙拘11人　涉至少60名受害人

社會 12:42 2021/12/10

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

警方拘捕九男兩女涉嫌「串謀詐騙」。（警方FB截圖）

警方今日（10日）表示，偵破一個儲值支付工具的詐騙集團，拘捕11人，涉嫌串謀詐騙罪。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司指，自從2021年5月起，留意到有一個針對其中最多人使用本地儲值支付工具詐騙集團在香港活躍，騙徒會用漁翁撤網方法，如透過打電話、釣魚訊息或發送社交訊息等，扮演不同角色，分別是銀行職員、受害人親友，訛稱受害人儲值支付工具帳戶內有一些不尋常的情況，而騙取受害人帳戶密碼，包括一次性驗證碼及交易密碼，成功騙取一次性驗證碼後，騙徒就會登入受害人的儲值支付工具的帳戶，並使用交易密碼將錢將帳戶內轉走，令受害人蒙受金錢上損失。

警方又指，在今年5月至12月，警方接獲逾160宗以上有關儲值支付工具騙案舉報，損失金額達188萬港元。網罪科經深入調查後，鎖定一個在本港活躍詐騙集團，在本月1日至9日採取拘捕行動，拘捕9男2女本地人士，年齡介乎16至33歲，其中包括詐騙集團內骨幹成員，戶口內持有人等，涉嫌串謀詐騙，行動中檢獲一部電腦、智能電話及4張銀行卡等，其中一人已被控串謀詐騙罪，亦檢獲少量毒品，其中一名男子以管有危險藥物罪被捕。

警方稱，現階段調查所得，該詐騙集團在2021年5月開始運作，從證物檢視得知，這個詐騙集團至少牽涉全港有關這個本地儲值支付平台的60宗案件，涉及至少60名受害人，涉及金額約74萬元。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：余思嵐

 

相關文章

【港康碼】港康碼今早開放予市民註冊　薛永恒：截至今早10時有2.36萬人註冊
今日 10:37
【港康碼】港康碼今早開放予市民註冊　薛永恒：截至今早10時有2.36萬人註冊
【宣明會助養】受助人被揭生活奢靡　宣明會總幹事：捐款用作社區建設
今日 11:20
【宣明會助養】受助人被揭生活奢靡　宣明會總幹事：捐款用作社區建設
【交通安排】維港渡海泳星期日舉行　一文看清特別交通安排
今日 11:39
【交通安排】維港渡海泳星期日舉行　一文看清特別交通安排
【安心出行】飲食業界指食肆昨運作大致正常　相信並無因新安排受太大影響
今日 11:30
【安心出行】飲食業界指食肆昨運作大致正常　相信並無因新安排受太大影響
【DSE2023】考評局進一步取消9科SBA、4科精簡　11科筆試或實習試精簡
今日 11:57
【DSE2023】考評局進一步取消9科SBA、4科精簡　11科筆試或實習試精簡

你可能感興趣

【港康碼】港康碼今早開放予市民註冊　薛永恒：截至今早10時有2.36萬人註冊
今日 10:37
【港康碼】港康碼今早開放予市民註冊　薛永恒：截至今早10時有2.36萬人註冊
【宣明會助養】受助人被揭生活奢靡　宣明會總幹事：捐款用作社區建設
今日 11:20
【宣明會助養】受助人被揭生活奢靡　宣明會總幹事：捐款用作社區建設
【交通安排】維港渡海泳星期日舉行　一文看清特別交通安排
今日 11:39
【交通安排】維港渡海泳星期日舉行　一文看清特別交通安排
危險藥物 經濟 香港 科技罪案 銀行 罪案

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
12:01 2021/12/09
【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
17:47 2021/12/09
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩
16:53 2021/12/09
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩