【生命鬥士】患先天膽管閉塞小予恩慶5歲生日　父母感恩︰腦部意識和反應持續進步

▲ 患有先天性膽管閉塞的小予恩迎來5歲生日。

本港女童小予恩患有先天性膽管閉塞，一直努力接受治療。日前小予恩的父母在社交媒體發布女兒5歲生日的消息，並更新了她的病況，肝膽指數雖高企但仍穩定，暫時沒迫切肝移植需要，也感恩她的腦部意識和反應持續進步。

病情穩定沒迫切肝移植需要

昨日（9日）是小予恩5歲生日，父母於facebook專頁「小予恩關懷禱告組」發帖，表示小予恩今年不太順利，因肝臟問題和長期缺少運動，以致骨質疏鬆。她今年5月時右髖關節和大腿兩處出現骨折，住院半年多，雖然需時修復，但慶幸可以先回家休養。父母交代小予恩病情好轉︰

肝膽指數雖然高企但仍穩定，沒有迫切肝移植需要，從當時18年惡劣情況，能夠堅持到今天，十分感恩！而腦部意識和反應亦持續有進步。

▲ 小予恩病情穩定，沒迫切肝移植需要。（「小予恩關懷禱告組」fb圖片）

父母新一年的最大願望是小予恩的骨質水平能夠強化，髖關節情況能好轉。他們同時感謝醫護人員照顧小予恩，以及一切通融配合。

從相片可見，小予恩開心微笑著，已長大了不少，看來精神不錯。專頁上一次更新已是小予恩去年同日4歲生日時，父母足足相隔一年再向網民報平安。不少網民都留言祝福小予恩生日快樂及早日康復，又為她的情況有進步感到高興。

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11個月大手術後腦受損

小予恩因患有先天性膽管閉塞，兩個月大時接受第一次肝腸吻合手術，2017年12月8日做第二次肝腸吻合手術。可是當時僅11個月大的小予恩在瑪麗醫院接受手術後，原本獲告知手術成功，但未如術前安排入深切治療部（ICU），只安排她轉到普通病房。及後她病情急轉直下，護士誤以為監察儀器壞，小予恩一度心臟和呼吸停頓，導致輕至中度腦受損。

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責任編輯：王明芳