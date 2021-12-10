【愛上我的衰神】胡鴻鈞新劇接棒《拳王》播出　陳嘉慧被力捧做女一

▲ 陳嘉慧夥拍胡鴻鈞談情，配搭新鮮。

曾監製《降魔的》、《跳躍生命線》等話題作的方駿釗，本月尾新劇《愛上我的衰神》，將緊接《拳王》播出，貫徹其獨特風格，以不平凡包裝，帶出既感人又貼地的小故事感動觀眾。

故事背景引爆點源於監製一個小小謎思：「有冇諗過點解成日唔見嘢？」方駿釗認為人之所以成日「唔見嘢」，可能是暗中被整蠱而不自知，因為這個想法，他創作了劇中「衰神」的角色！生活於第二維度的「衰神」，會以派「厄運」及「好運」方式「管治」人類，主角潘小渝（陳嘉慧飾）便是其中一名衰神，而她要「整治」的則是胡鴻鈞飾演的陳北河！

▲ Erica劇中角色都經歷不少掙扎。

現年25歲的陳嘉慧（Erica）擔任女一，並夥拍近胡鴻鈞共譜「跨越維度的人鬼戀」。 12歲隨母親移居日本的Erica，操得一口流利日語，藝訓班出身的她雖然演藝年齡只有四年，卻先後憑台慶劇《解決師》的「陳佩慧」及《迷網》的「牛嘉碧」成功入屋，亦主持過《Think Big天地》及《醫醫，我不想再病了》等多個綜藝節目；加上樣子甜美可愛，一直盛傳是無綫力捧小花之一。

▲ Erica造型以白色及素色為主。

監製並不是一開始便鎖定Erica做女一，全因她夠乖才突圍而出，方駿釗說：「我一直對Erica有好印象，之前合作《福爾摩師奶》，當時她仍是訓練班。那日天氣好熱，好多客串訓練班同學都搵位避太陽，唯獨她企在烈日下等候安排工作，全程零怨言。」

方駿釗又指為了增加Erica仙氣度，專誠為其度身設計多個可愛造型：「我們專登叫她試紮馬尾，效果真的幾入屋同活潑。她也好努力，專誠上堂學做戲，加上花了好多時間跟她研究劇本角色，所以效果都可以。」

▲ 紮馬尾Erica仙氣十足。

《愛上我的衰神》故事設定新鮮，劇中主要場景分別是第一維度及第二維度，故事中的角色離世前全數於第一維度生活，離世後每人會獲發一張螢光咭，並在死亡使者帶領下乘搭「維度電梯」，由生前「所作所為」決定死後踏足維度，完美完成人生旅程的可直接通往第九維度，仍需努力的亡魂則要由第二維度開始修煉，學有所成後方能升呢，感覺就像打機一樣。

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