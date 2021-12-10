【昏迷女童】聽見父親呼喊眼睛頭部轉動　爸爸感恩：天瑜最近狀態不錯

▲ 因醫療事故成植物人的天瑜，近日聽見爸爸呼喊，眼睛頭部會轉動。

本港6歲女童周天瑜因醫療事故淪為植物人，至今卧床約19個月，近日周父多次傳來女兒的好消息，天瑜的狀態很不錯，繼續聽到爸爸聲音有反應，眼睛有轉動外，近日天瑜的頭部輕微郁動，頸項有向著爸爸方向轉動，爸爸感動大讚女兒比以往精神。

天瑜頭部輕微轉動

周爸爸成立了網上群組「天瑜醫療事故關注組」為女兒討回公道，不斷更新女兒情況。昨日（9日）爸爸發帖文更新女兒的情況，帖文附有長約1分鐘的影片，爸爸跟天瑜聊天，鼓勵她望向爸爸，看到她眼睛有轉動、頸部亦有朝向爸爸聲音轉動，爸爸大讚「好叻女」。

十分感恩，天瑜最近的狀態都很不錯，前天去探訪她的時候，除了眼睛會轉動之外，還看見她的頭部會有輕微轉動，不知道這些是她的自主動作還是只是一些神經反射，但看上去她都比以往精神的。

最新影片︰

▲ 爸爸跟天瑜聊天，天瑜眼睛及頸部亦有轉向爸爸的方向。（天瑜醫療事故關注組影片截圖）

為女兒按摩及播放音樂

周父之前透露找了中醫師，嘗試循中醫方向去讓女兒接受治療，如天瑜情況理想，預計最快12月底可以即日來回出院的形式接受治療。現時，爸爸有持續以黃天賜中醫師教授的方法，去幫女兒按摩。

此外，爸爸也準備了一部平板電腦，播放一些她最喜歡的迪士尼音樂，希望可以多給她一點剌激。在影片中見到兒童平板電腦放在天瑜床邊，正播放卡通音樂。

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事件現交由醫管局處理

另一方面，爸爸一直希望為女兒討回公道，望涉事醫院作出交代，藉此避免出現其他醫療事故。6歲女童天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，惟去年於瑪麗醫院進行切除腫瘤手術期間出現醫療事故，家人指院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人，至今卧床約19個月。

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在帖文，周父交代有關醫院問責的新消息，在9月底的時候，他再次去信瑪麗醫院詢問有關延遲輸血事故的一些詳情，苦候7個星期後，11月中醫院以「由於閣下已經就事件向院方提岀索償」為由，拒絕回應一切院方在臨床處理上的問題。

周父有感所查詢的問題不是臨床處理問題，而是事發後院方是否存在瞞報和延遲通報等事情。瑪麗醫院於9日再次回覆，事件已經提升更高層次，交由醫管局著手處理。天瑜爸爸希望醫管局能真誠地徹查事件，並向公眾交待調查結果，還天瑜一個交待同時，也要讓全港在使用本地醫療系統的市民知道真相。

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責任編輯︰顏紫燕