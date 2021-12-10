【著數情報】成為AsiaWorld-Club會員贏叱咤門票　優惠獎賞享亞博人氣食肆美饌

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日於亞洲國際博覽館1號展館舉行，現免費登記成為AsiaWorld-Club會員，即可參與即日至12月15日期間進行的抽獎活動，完成指定項目有機會贏取2張入場門票

因為《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一向一票難求，亞博館特別為眾AsiaWorld-Club會員提供叱咤門票免費抽獎機會，毋須預先消費，簡單三步即可參加抽獎。

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被抽中的會員可於指定時間內購買5000元亞洲國際博覽館餐飲禮券以換取「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門票兩張（名額250套，新舊會員亦可參加）。

餐飲禮券可用於館內兩間別具特色的超人氣得獎食肆—澐．NUVA以及Arena Kitchen，參加叱咤門票抽獎活動三部曲：

1.只需下載AsiaWorld-Expo流動應用程式並成功註冊為會員

2.於「AsiaWorld-Expo」官方Facebook或Instagram專頁Like（讚好）指定遊戲帖文

3. 2021年12月15日下午3時前，在指定遊戲帖文的留言欄寫下會員編號並成功TAG（標籤）一位朋友即可

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除元旦日的2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，今年12月起，亞博館將有多項博覽活動，包括為學生與家長而設的「兒童圖書及STEM展覽暨SCC校際Edge級方程式比賽」、全港最大型的室內歐洲聖誕市集及遊玩主題區「冰雪奇幻國度」、一連四日的大型Outlet「跨年有折祭2021」，以及匯聚超過300個攤位的「香港GO嘉年華2022」。