  • 22°C
香港時間 : 20211210日 (週五) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數情報】成為AsiaWorld-Club會員贏叱咤門票　優惠獎賞享亞博人氣食肆美饌

休閒消費 12:34 2021/12/10

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日於亞洲國際博覽館1號展館舉行，現免費登記成為AsiaWorld-Club會員，即可參與即日至12月15日期間進行的抽獎活動，完成指定項目有機會贏取2張入場門票

因為《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一向一票難求，亞博館特別為眾AsiaWorld-Club會員提供叱咤門票免費抽獎機會，毋須預先消費，簡單三步即可參加抽獎。

最新影片：

被抽中的會員可於指定時間內購買5000元亞洲國際博覽館餐飲禮券以換取「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門票兩張（名額250套，新舊會員亦可參加）。

餐飲禮券可用於館內兩間別具特色的超人氣得獎食肆—澐．NUVA以及Arena Kitchen，參加叱咤門票抽獎活動三部曲：

  • 1.只需下載AsiaWorld-Expo流動應用程式並成功註冊為會員
  • 2.於「AsiaWorld-Expo」官方Facebook或Instagram專頁Like（讚好）指定遊戲帖文
  • 3. 2021年12月15日下午3時前，在指定遊戲帖文的留言欄寫下會員編號並成功TAG（標籤）一位朋友即可

最新影片：

除元旦日的2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，今年12月起，亞博館將有多項博覽活動，包括為學生與家長而設的「兒童圖書及STEM展覽暨SCC校際Edge級方程式比賽」、全港最大型的室內歐洲聖誕市集及遊玩主題區「冰雪奇幻國度」、一連四日的大型Outlet「跨年有折祭2021」，以及匯聚超過300個攤位的「香港GO嘉年華2022」。

相關文章

【叱咤樂壇】Jace成Dee哥護花的女主角　陳凱詠自揭跟兩大男團關係
18:00 2021/12/05
【叱咤樂壇】Jace成Dee哥護花的女主角　陳凱詠自揭跟兩大男團關係
【叱咤樂壇】無投票MIRROR最喜愛歌曲　港男被女友轟炸大呻︰ 我唔係你肚入面條蟲
16:57 2021/12/09
【叱咤樂壇】無投票MIRROR最喜愛歌曲　港男被女友轟炸大呻︰ 我唔係你肚入面條蟲
【聲夢傳奇x叱咤樂壇】曾志偉准炎明熹出席叱咤　大方允許Gigi亮相ViuTV
11:29 2021/11/22
【聲夢傳奇x叱咤樂壇】曾志偉准炎明熹出席叱咤　大方允許Gigi亮相ViuTV

你可能感興趣

【叱咤樂壇】Jace成Dee哥護花的女主角　陳凱詠自揭跟兩大男團關係
18:00 2021/12/05
【叱咤樂壇】Jace成Dee哥護花的女主角　陳凱詠自揭跟兩大男團關係
【叱咤樂壇】無投票MIRROR最喜愛歌曲　港男被女友轟炸大呻︰ 我唔係你肚入面條蟲
16:57 2021/12/09
【叱咤樂壇】無投票MIRROR最喜愛歌曲　港男被女友轟炸大呻︰ 我唔係你肚入面條蟲
【聲夢傳奇x叱咤樂壇】曾志偉准炎明熹出席叱咤　大方允許Gigi亮相ViuTV
11:29 2021/11/22
【聲夢傳奇x叱咤樂壇】曾志偉准炎明熹出席叱咤　大方允許Gigi亮相ViuTV
著數優惠 飲食資訊 機場

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
12:01 2021/12/09
【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
17:47 2021/12/09
【良心發現】13歲雛妓被迫下海接客　良心嫖客救出送回家︰我也是孩子的爸爸
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩
16:53 2021/12/09
【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩