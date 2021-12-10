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【聖誕2021】數碼港商場動感聖誕之旅　集海陸空3大挑戰假日放電之選

休閒消費 12:52 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

數碼港商場在今個聖誕帶來動感聖誕之旅，讓大人小孩一起挑戰海陸空3大關卡。（商埸提供）

聖誕佳節將至，港九商場已經充滿節日氣氛。打卡拍照的聖誕裝置以外，還有否更有趣的節目？數碼港商場在今個聖誕便集合太空勇士奇幻歷險、維港獨木舟競賽、雪域火車挑戰3個遊戲裝置，挑戰大人小孩的體力和靈敏度，為冬日添上一份熱血活力。

作為寵物友善商場，數碼港商場更歡迎主人帶同寵物一同前來，與毛小孩登上太空船拍照，記錄珍貴歡樂時光。無論是運動達人或是毛小孩主人，都能盡興而回。

作為寵物友善商場，數碼港商場歡迎主人帶同寵物一同蒞臨，與毛小孩登上太空船拍照。（商場提供）

太空挑戰：衝上星際完成太空任務

玩家只需對着熒幕拍攝大頭照，遊戲中就會出現你的專屬3D虛擬角色，你可換上太空衣或聖誕應節裝扮，執行星際任務。完成挑戰後，掃瞄畫面上的QR code，便可分享你的精美造型及挑戰成果，太空火箭裝置前更設有毛小孩太空專員打卡位。

小朋友可登上雪域火車化身駕駛員，透過運動電競單車來控制遊戲中的角色全速前進，刺激好玩。（商場提供）

陸地挑戰： 化身駕駛員穿梭香港鬧市

登上雪域火車化身駕駛員並參與雪域火車挑戰，透過運動電競單車來控制遊戲中的角色全速前進，測試你能否於1分鐘内由尖沙咀穿越到銅鑼灣。體驗真實場景路綫之外，沿途亦可欣賞滿布聖誕燈飾的香港獨有景致。為了增加挑戰難度，沿途上斜下坡都有不同程度的阻力以提升真實感，刺激好玩。

希望挑戰獨木舟運動的朋友，絕對不可錯過維港獨木舟爭霸戰。（商場提供）

海上挑戰：成為獨木舟選手乘風破浪

坐上運動電競獨木舟裝置，換上充滿節日氣氛的聖誕裝束，在360度維港景致下操縱虛擬角色收集神秘的聖誕禮物，絕對是夠考驗你的耐力以及靈活技術，自問是獨木舟高手的話必定要來挑戰一下。

顧客在場內消費滿指定金額，即可製作個人化的斜肩布袋和杯子。（商場提供）

動感聖誕之旅
日期：即日至2022年1月2日
時間：10am至10pm
地點：數碼港道100號數碼港商場

記者︰王嵐

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