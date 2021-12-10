【夫源病】廢物老公激發老婆心悸頭暈失眠　解構「夫源病」可致自主神經失調

▲ 「夫源病」是老婆因老公的言行而感受到壓力，是一種會影響身體和精神的疾病。

太太們有試過感到心悸、頭暈、夜不能寐嗎？如果長期出現這些症狀，有可能就是患上了「夫源病」。「夫源病」顧名思義，其實是一種因為老公而令太太患上的疾病，早前ViuTV播出日本節目《健康要Fact Check》介紹實例，由嘉賓之一的藝人尾形貴弘展示一系列「廢物老公」行為，為老婆帶來壓力，恐有患上「夫源病」的危機。

▲ 日本藝人尾形貴弘。（圖片來源：尾形貴弘IG）

最新影片：

日本藝人尾形貴弘在節目中被診斷出有「血脂異常」的問題，原因與其高熱量飲食有關。如果不改善問題，估計壽命剩餘22年。節目組在拍攝尾形貴弘的日常飲食習慣時，意外揭發他在家中「大男人」一面，令女主持及其他嘉賓都忍不住指責他。

點擊睇尾形貴弘日常生活：

▼ 點擊圖片放大 +23 +22

尾形貴弘在家中過著「飯來張口，衣來張手」的生活，有嘉賓就擔心他太太會否壓力過大。而內科醫生森田豊表示，這種因為老公而令太太患上的疾病，叫做「夫源病」，呼籲老公要多關心老婆身心情況。

「夫源病」是老婆因老公的言行而感受到壓力，繼而令自主神經及荷爾蒙失調，是一種會影響身體和精神的疾病，症狀包括心悸、頭暈、頭痛和失眠等。

節目組其後訪問尾形貴弘的新婚太太，進一步了解她的想法，並探討她是否已患上「夫源病」：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「夫源病」是由日本大阪樟蔭女子大學教授、心臟科醫生石藏文信所提出，他亦曾著書探討這個狀況，指出不少女性因被另一半「大男人」對待、語言暴力而累積壓力，繼而引發頭痛、失眠、高血壓、自律神經失調、抑鬱等症狀。

以下選項符合得越多，越有機會是患上「夫源病」：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣