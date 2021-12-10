Kapok 15周年木棉紀念　推15項聯乘產品賀壽

▲ 15年前法國人Arnault Castel在天后區開設了一間小店，光陰似箭，如今的Kapok已經在全港增至9間，而踏入15周年，位於銅鑼灣的一間在外牆上油上木棉圖案，代表品牌的名字經歷多年已茁壯成長起來。（圖片由品牌提供）

一間小店，經歷了15年光陰，而且愈做愈大，絕對不是一件容易的事，要說的不就是由來自法國的男生Arnault Castel主理的Kapok，今年Kapok踏入15周年，特意找來曾經與他們合作無間的品牌推出15項聯乘產品，值得大家留意。

▲ 15年前法國人Arnault Castel在天后區開設了一間小店，光陰似箭，如今的Kapok已經在全港增至9間，而踏入15周年，位於銅鑼灣的一間在外牆上油上木棉圖案，代表品牌的名字經歷多年已茁壯成長起來。（圖片由品牌提供）

Kapok由最初一間位於天后的小店，到今天已經有9間分店遍布港九，而近年更成功進駐置地廣場、太古廣場和K11 MUSEA等這些本地標誌性的大型商場，可見今天的Kapok在不少龍頭商場的管理層心中，已是值得羅致的名字。

而Kapok今年踏入第15個年頭，為了以示紀念，品牌的主持人找來15個來自世界各地，而又曾經合作無間的品牌來一次小規模名為15 collabs for 15 years的聯乘企劃，當中的品牌包括Gitman Vintage、London Undercover、Malin + Goetz和Mismo等。

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每個品牌都為Kapok推出一項獨一無二的產品，覆蓋範圍由時裝、家品、到文具、雨傘、甚至朱古力都有。此外，找來本地創作品牌Oddity Studio設計出Kapok 15木棉花圖案，成為銅鑼灣Victoria Park店的外牆圖案，喻意Kapok如木棉樹般茁壯成長，好比於大樹下為大家帶來各式各樣的生活雜貨

產品查詢：2180 2821

記者：何偉雄