See Me Fly　跨代揚眉女子　靠心態轉危為機

面對轉變，很多人會選擇逃避，因為一旦離開舒適圈，便會感到不安和焦慮，這是人的天性。但經濟和社會環境多變，當轉變突然來襲，你會怎樣反應？繼續逃避？勇敢面對？所謂「有危有機」、「以變應變」，只要時刻作好準備，掌握變化，必能駕馭挑戰，找到新機遇！就像僱員再培訓局（ERB）《同行．這一年》學員故事短片第二集的兩位主角：蔣素珍（Katti）和梁倬瑤（Yoyo），她們積極樂觀，勇於轉變的故事或許能增添你的信心和動力，跨越眼前的重重難關。

▲ ERB學員Katti已屆退休之年，但仍然勇於接受新挑戰，不斷增值自己，這種好學和永不言敗的態度令人欽佩。

Katti︰選擇面對轉變，對未來充滿好奇心



在《同行．這一年》第二集，ERB學員繼續分享他們的學習和工作經歷。印象最深刻的是Katti的一番話：「面對轉變的時候，我也曾逃避，雖然向前行的一刻會感到沮喪，但我還是會選擇面對，懷著好奇的心，想知道這個轉變會為我身邊的人和事帶來甚麼變化。」Katti 已屆退休之年，如果連她都不怕改變，你又怕甚麼？



Katti年輕時在澳洲半工讀時裝設計，畢業回港後投身製衣及採購行業，一做便20多年。2020年，疫情肆虐，她任職的公司突然清盤，一夜間，她失去工作，加入失業大軍。驟然身陷困境，Katti起初的感覺是震驚、憤怒、失落和擔憂。幸好她很快收拾心情，既然失業已成事實，她選擇勇敢面對，重新出發，思考新的工作方向。她留意到物業管理的人手需求持續殷切，而且入行年齡較具彈性，恰巧當時ERB推出的「特別．愛增值」計劃有提供「物業設施管理基礎證書課程」，她立即報讀。「報讀時正是疫情爆發期間，心裏忐忑不安，擔心到底能否如期開課？後來知道會安排網上授課，大大提高靈活度，不但方便學員，更為我帶來了曙光。」Katti說。

▲ Katti修讀ERB課程，不但重拾信心，還認識了一班好同學。

完成ERB課程後，Katti成功獲物業管理公司聘用，課程所學在工作上大派用場。其後，經舊同事介紹，她重投採購管理工作。然而，她深深明白進修增值的重要︰「我不喜歡停滯不前，我會推動自己不斷向前行。」考慮到日後可能會在物業管理業長遠發展，Katti於是在工餘繼續進修，裝備自己，現正修讀資歷級別第四級的物業管理課程，以獲取更高資歷，為將來的發展打好基礎。Katti感恩道：「ERB課程開啟了我的學習之路，是我加入物業管理業的踏腳石，讓我重拾信心。」

▲ ERB學員Yoyo認為應抱著積極和勇敢嘗試的態度，面對轉變，才能發掘新的世界。

Yoyo︰勇於跳出框框 發掘新的世界



鏡頭一轉，見到另一位ERB學員Yoyo帶著Katti來到扭蛋店。原來Yoyo現時在玩具及扭蛋產品公司從事設計工作，她亦是業餘漫畫家。



Yoyo從小喜歡畫畫，就在完成會考等待放榜的一天，她從電台節目中得知ERB「青年培育計劃」正開辦「繪本及漫畫助理基礎證書課程」，於是決定報讀，課程不但鞏固了她對漫畫繪本及創作的興趣，亦確立了她日後的進修和事業方向。完成ERB課程後，她繼續升讀了與動畫及插畫相關的高級文憑及學位課程，畢業後加入現職的玩具公司，負責插畫設計及動畫製作，工作一直稱心滿意，直至公司重整架構，她被調職至另一部門，需要做平面設計，對她來說是徹頭徹尾的全新工作。面對轉變，Yoyo固然擔心，但她性格樂觀，從來敢於嘗試︰「我其實不太懂得使用平面設計軟件，但不要緊，可以先試試看。」她努力學習軟件應用，反覆練習，很快便投入新工作。記得Yoyo說過：「你把自己困在框框內不跳出去，你永遠無法知道新的世界是怎樣的！」很喜歡這句話。

▲ 性格樂觀的Yoyo，工餘時喜歡創作漫畫及影片，透過作品傳遞歡樂訊息。

在工餘，Yoyo繼續發展興趣，創作漫畫及影片，在社交媒體分享作品。她亦與不同的機構合作，透過創作及設計項目傳遞歡樂訊息。要兼顧工作和創作，生活異常忙碌，不免令她感到壓力，但能夠做自己喜歡的事，接觸不同背景的人，擴闊視野和體驗，與人分享創作，實在快樂，也就是這種快樂，支持她繼續奮鬥下去。Yoyo敢試肯學、不言放棄的心態，非常值得借鏡。



ERB 課程選擇多 總有一個適合你



對ERB認識不深的人或會誤解只有中年人士或失業人士才能報讀ERB課程。其實ERB服務15歲或以上、具副學位或以下教育程度的人士，等同於約230萬香港市民，你可能也是其中的一個。



ERB現時提供約700項課程，包括為失業人士而設的就業掛鈎課程，免學費，有培訓津貼，更提供就業跟進服務，以及協助在職人士提升行業知識及技能的技能提升課程及通用技能課程，有學費資助。Yoyo修讀的「青年培育計劃」課程特別為15至24歲的青年人而設，用以重新啟動青年人的學習興趣，協助他們認清前路和訂定發展方向。



無論你現在是處於事業十字路口，希望轉換跑道，抑或剛失業想另覓出路，又或打算進修自我增值，都能在ERB找到你的方向。



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（特約）