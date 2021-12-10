【童星長大】美心妹妹上節目慘被嘲圓碌碌　Celine拒絕節食減肥：會做多啲運動

▲ 美心妹妹Celine日前與媽媽接受《星期日檔案》訪問，被嘲全身圓碌碌。

現年13歲的「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）日前與媽媽Katherine一同接受TVB《星期日檔案》訪問，大談做童星生活，但觀眾的反應兩極，部分人仍繼續批評媽媽當女兒是搖錢樹，又指Celine全身圓碌碌，Celine對此發文回應指，自己不會減肥節食，但會努力做運動。

「美心妹妹」在帖文稱，節目出街後收到很多訊息，多謝大家對她的鼓勵。至於被指發胖了不少，臉部和身形都圓碌碌，她就表示，「Celine係唔會減肥節食㗎，不過會做多啲運動囉！」

▲ Celine表示自己不會減肥節食，但會努力做運動。（IG圖片）

網民大多認為Celine處於發育時期，「多咗肉肉」都好正常，只要多做運動、均衡飲食便可，節食減肥反而會影響增高發育。「大個咗減肥係女人不停要做嘅大事，而家你青春期就千祈唔好啦，會影響發育。最緊要健康。」

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3歲入行被譽為「廣告小天后」

現年13歲的Celine，3歲開始入行拍廣告做童星，高峰時期曾接拍20多個廣告，被譽為「廣告小天后」。媽媽指當時行內形容女兒「快、靚、正」，拍攝過程快速，照片又不太需要修輯，故成為廣告商寵兒。

其中Celine於2013年拍攝美心廣告後爆紅，獲封為「美心妹妹」，之後她曾演出多套劇集，包括《愛我請留言》、《陪着你走》及《來自喵喵星的妳》。

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媽媽坦言女兒喜歡做童星，拍攝過程亦感到開心，不介意讓女兒過早踏足社會，只是做童星或多或少影響生活和影響學校，因Celine讀小學時，常有人在學校門口等她，為了跟她合照。

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不過，2015年Celine推出寫真集引來極大迴響，有數張相片被指意識不良，自此引來無數批評。媽媽強調有好好保護女兒，「每個家長都會保護自己嘅小朋友」，對於網上的流言蜚語，她現已看得淡然，否則好易有抑鬱症。

而家個網絡世界平反只會越描越黑，只要平平淡淡過去就算。

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發展多元興趣 盼將來做老師

現升讀傳統資助中學中二的Celine，現已減少幕前工作，媽媽Katherine曾接受TOPick訪問時表示，Celine仍保持一顆童心，性格簡單，將來希望能成為一位老師。至於會否繼續幕前工作，Katherine表示隨緣，有工作邀請、女兒又有興趣的話就會繼續。

她又稱Celine積極發展多元興趣，參與很多不同運動，包括溜冰、足球、籃球、體操、網球、乒乓球、璧球、壘球、游泳等，最近還學習劍擊，Celine還努力學習第三語，現已說得一口流利的日文，加上學跳舞、彈琴，校外生活可謂多姿多彩。

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責任編輯︰林綺玲