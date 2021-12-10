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【歌手‧門】鄭欣宜低潮時獲好友扶持　許廷鏗邀演出髮型師免費整頭

娛樂 13:01 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

欣宜和AGA彈琴合唱。

ViuTV節目《歌手 • 門》邀請7組歌手單位，透過訪談讓觀眾認識各歌手背後鮮為人知的故事。今晚（10日）播出第15集邀請到兩位女神級歌手AGA江海迦及鄭欣宜。兩位性格、出道經驗不同的歌手，原來她們一早在戲劇堂上認識對方。

欣宜近年學習鋼琴，今次AGA將擔任欣宜的鋼琴老師，教導她彈琴。欣宜在節目中分享兒時學習鋼琴的搞笑經驗。

跟許廷鏗共歷患難。

她在六歲時母親沈殿霞曾幫欣宜報讀鋼琴班，但因老師唱歌走音而放棄學習鋼琴，引起爆笑。教導鋼琴期間二人笑聲不斷，十分合拍。AGA稱欣宜是她的第一位鋼琴班學生，更教導她彈奏《先哭為敬》。 
 
另外，鄭欣宜亦邀請她的音樂夥伴髮型師阿奶，講述二人初出道的相識經過及雙方最深刻的事情。欣宜分享為許廷鏗演唱會做嘉賓的背後故事。當時欣宜將結束當時所屬公司的合約，事業處於低潮期，許廷鏗堅持要欣宜做他第一場演唱會的嘉賓。

欣宜憶低潮時感觸。

二人在舞台上的默契受到觀衆的喜愛，欣宜獲邀繼續為許廷鏗第二場演唱會擔任嘉賓，但公司無法提供造型費及車馬費，於是髮型師阿奶免費幫欣宜做造型，讓欣宜感動落淚。 

最新影片：《全民造星IV》大熱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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