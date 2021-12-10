【聖誕2021】赤柱廣場Wild West Adventure聖誕市集　西部牛仔主題＋玩淘金遊戲贏足金黃金

▲ 赤柱廣場一連3個周末舉辨Wild West Adventure聖誕市集，打造西部牛仔狂熱聖誕小鎮 。（商場提供）

赤柱廣場一年一度的聖誕市集，今個冬日會破天荒以「Wild West Adventure聖誕市集」的西部牛仔主題亮相，由12月11日起一連3個周六、日及公眾公眾假期舉行，為大家帶來與別不同的狂熱聖誕。

聖誕市集現場會有超過60個人氣特色攤檔，包括多個人氣品牌、聖誕精品、手作及美食，如被譽為咖啡界Apple的Blue Bottle Coffee、代表香港本土Gin酒品牌白蘭樹下的丹丘蒸留所及首次於香港亮相的法國百年巧克力品牌Marquise De Sevigne等，當中更有多款獨家美饌及產品首度亮相。

▲ 聖誕市集有多款獨家美饌及產品首度亮相。（商場提供）

而入口處則擺放了西部牛仔的裝飾，部分攤檔布置更以原木打造，配合金礦場景，令人彷彿走入美國西部牛仔的淘金小鎮。廣場中央雪糕店上蓋亦特設2.5米高吹氣巨型木桶及氈帽，打卡最適合。

市集更設有首個淘金遊樂場，會有模擬淘金遊戲，參加者於限時內進行淘金，勝出者可獲由just gold鎮金店送出的足金黃金一份。赤柱廣場亦特別設計了3款主題線上遊戲，完成達標即可獲贈禮品。聖誕老人亦會於指定日子出現美利樓，與大家拍照，慶祝聖誕佳節。

▲ 聖誕市集首次設有模擬淘金遊戲，隨時可獲足金黃金。（商場提供）

顧客凡於赤柱廣場、美利樓及赤柱聖誕市集內消費滿$1,000，即可換領限定版狂野仙人掌玻璃杯。數量有限，換完即止。為了方便顧客往返南區及活動場地，活動期間特設免費穿梭巴士及船隻往返赤柱及港島各區。活動當日更不設時租泊車服務，訪客可透過泊食易手機應用程式提前預留車位，數量有限，先到先得。

Wild West Adventure聖誕市集

日期：12月11-12日、18-19日及24-27日

地點：赤柱廣場天幕廣場及公共空間

記者︰黃依情