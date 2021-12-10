《22世紀殺人網絡 復活次元》聖誕檔上映 特別格式場次今日起預售 娛樂 13:24 2021/12/10 分享： 熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗 ▲ 《22世紀殺人網絡 復活次元》 聖誕檔期上映的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）在今日（12月10日）優先預售特別格式場次。 今集繼續由原裝系列導演蓮娜華高斯基（Lana Wachowski）執導，奇洛李維斯（Keanu Reeves）、嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）回歸主演，分別演繹當年經典角色Neo及Trinity。 最新影片推介：《全民造星IV》大熱人馬專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【法蘭西諸事週報】鬼才韋斯安德遜再展魅力新作 3段幽默故事向文字工作者致敬 13:29 2021/12/02 【法蘭西諸事週報】鬼才韋斯安德遜再展魅力新作 3段幽默故事向文字工作者致敬 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 12:07 2021/11/04 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 你可能感興趣 【法蘭西諸事週報】鬼才韋斯安德遜再展魅力新作 3段幽默故事向文字工作者致敬 13:29 2021/12/02 【法蘭西諸事週報】鬼才韋斯安德遜再展魅力新作 3段幽默故事向文字工作者致敬 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 12:07 2021/11/04 【永恆族】女主角陳靜原是半個香港人 由牛津法律系才女至ＭARVEL超級英雄 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 奇洛李維斯 荷里活 電影 聖誕節