《22世紀殺人網絡 復活次元》聖誕檔上映　特別格式場次今日起預售

▲ 《22世紀殺人網絡 復活次元》

聖誕檔期上映的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）在今日（12月10日）優先預售特別格式場次。

今集繼續由原裝系列導演蓮娜華高斯基（Lana Wachowski）執導，奇洛李維斯（Keanu Reeves）、嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）回歸主演，分別演繹當年經典角色Neo及Trinity。

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