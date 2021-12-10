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《22世紀殺人網絡 復活次元》聖誕檔上映　特別格式場次今日起預售

娛樂 13:24 2021/12/10

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《22世紀殺人網絡 復活次元》

聖誕檔期上映的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）在今日（12月10日）優先預售特別格式場次。

今集繼續由原裝系列導演蓮娜華高斯基（Lana Wachowski）執導，奇洛李維斯（Keanu Reeves）、嘉麗安摩絲（Carrie-Anne Moss）回歸主演，分別演繹當年經典角色Neo及Trinity。

最新影片推介：《全民造星IV》大熱人馬專訪


 

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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