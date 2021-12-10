【入稟追租】已結業兩年旺角豪華戲院　遭業主入稟追租410萬

▲ 已結業逾2年的旺角豪華戲院，遭業主入稟追討共涉410萬元租金。（資料圖片）

已結業逾2年的旺角豪華戲院，日前遭業主入稟高等法院，追討2008年至2019年拖欠之租金，共涉410萬元。

原告Crystal Enterprises Company Limited；答辯人新寶娛樂有限公司。

入稟狀指，雙方協議於2008至2009年以10萬元租出涉案物業，2009年至2019年月租則為2.5萬元。原告指答辯人拒絕支付2008年至2019年共涉逾11年租金，涉款共410萬元。原告於2021年11月曾透過律師去信追討不果，遂入稟要求答辯人支付有關欠租。

資料顯示，位於旺角道的豪華戲院為新寶院線旗下戲院之一，於1991年開業，為全港最多座位的戲院，2019年11月29日豪華戲院結業，原址將重建成商廈。

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記者：林育慧