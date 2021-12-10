【黃金急救期】病人醫療中心內呼吸心跳驟停　醫生把握急救時機：心臟停多4分鐘大腦便受損

▲ 心臟停頓多於4至6分鐘，大腦便會受到不可逆轉的傷害。

「12點37分，Start CPR」護士開始為已經停止呼吸心跳的病人施行心肺復甦法。醫療影像中心很少出現急救的情況，開業3年只遇上一次。當時我正在撰寫報告，職員急步趕來通知，護士發現剛到問症房的病人突然失去反應，需要支援。

我到達時已經有10個職員在埸，合力把病人抬到病床上檢查和準備急救。60多歲的病人已失去吸呼心跳。我把自動體外除顫器 (AED) 的電極片貼在他胸部兩處。除顫器即傳來指示，提醒我們要通知救護員並開始30次心外壓。

我們注射大A（强心針) 後，它很快已發現病人有心室顫動 (ventricular fibrillation) 或無脈性心室頻脈(Pulseless VT) 以致心臟失去泵血功能並準備要進行電擊。接下來都跟隨美國心臟學會高級心臟生命支援術課程 (ACLS) 步驟進行。

除了藥物外，我們還提供氧氣及生理鹽水。數分鐘內消防及救護員到場把病人送到最近公立醫院急症室繼續進行治療。

心臟病是全球第一殺手。如果急性心臟病發以致心臟停頓，血液便不能為腦部提供足夠的氧氣。心臟停頓多於4至6分鐘，大腦便會受到不可逆轉的傷害。

有效高品質的心肺復甦法和正確使用自動體外除顫器AED能夠提高存活率。這除震器的妙用便是自動偵測及分析心律。如果心律屬於需要電擊的種類便會自動進行電擊。急救過程之中它會不斷發出指示提醒在場急救的人下一步應該如何協助病人。

在香港消防處的努力下，AED在不同的公眾處所如商場，健身中心、港鐵站和飛機都不難找到。只要我們學懂得如何運用，便有機會救人一命。

疫情之下留港的時間，除了行山和staycation之外，我們也可考慮學習急救，保護身邊的人。香港紅十字會、香港聖約翰救護機構與及各專業學會都有定期舉辦急救課程。而基本生命支援術課程 (BLS) 一般可在3小時內完成。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「急救，一種重要的技能」