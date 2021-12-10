【聖誕2021】旺角 THE FOREST 舉辦聖誕極幻北歐市集    聖誕夜消費滿$500可換領神秘禮物

▲ 旺角 THE FOREST 舉辦聖誕極幻北歐市集，Counters 以極光變為主調。(商場提供)

位於旺角波鞋街的THE FOREST，一直都是潮人和文青的閒逛集中地。今年聖誕，這裏帶大家「飛」往充滿北歐氣息的聖誕極幻小鎮，將帶大家遊歷聖誕極幻北歐市集，在鬧市感受北極光的夢幻氣氛，在市集購物之餘，更可以支持可持續發展的北歐品牌與本地小店的獨特產品、欣賞傳統芬蘭琴演奏，過一個充滿北歐風情的聖誕。

▲ 可愛的約北歐公仔設計，為家居布置添溫馨。(商場提供)

由12月17日開始至2022年1月2日舉行的聖誕極幻北歐市集，特別與DAFU Hong Kong、香港芬蘭商會、香港瑞典商會、瑞典商務發展區及香港芬蘭文化協會合作，並得到芬蘭航空全力支持，引入一系列由聖誕飾北歐及本地特色品牌，以宣揚可持續發展理念及支持本地優質品牌物、手作飾品、家居裝飾，環保服飾、嬰兒用品，到小食美酒等，應有盡有，讓你盡情體驗在北歐小鎮市集購物的樂趣。

▲ 提到芬蘭怎少得姆明精品？各種趣致模樣產品，令人愛不釋手。(商場提供)

3層市集不同主題

地下廣場： 精選北歐、荷蘭及本地佳餚美酒，包括首次進駐香港的荷蘭雞尾酒Coppa Cocktail，出自連續4年獲得荷蘭全國調酒師比賽冠軍的Richard Zijlstra。“JUST ADD ICE”，讓你在家也能享受經典雞尾酒。



精選北歐、荷蘭及本地佳餚美酒，包括首次進駐香港的荷蘭雞尾酒Coppa Cocktail，出自連續4年獲得荷蘭全國調酒師比賽冠軍的Richard Zijlstra。“JUST ADD ICE”，讓你在家也能享受經典雞尾酒。 1樓中庭： 以可持續發展理念的北歐及本地特色品牌為主，其中MNEME是一個為每個城市設計獨一無二紀念品的品牌，以人物的形式收集城市回憶。是次更為THE FOREST 聖誕極幻北歐市集設計多個限量版木製小人偶。



以可持續發展理念的北歐及本地特色品牌為主，其中MNEME是一個為每個城市設計獨一無二紀念品的品牌，以人物的形式收集城市回憶。是次更為THE FOREST 聖誕極幻北歐市集設計多個限量版木製小人偶。 2樓走廊：HAUSTAGE DESIGN NORDIC限定店匯聚多個芬蘭品牌，特式產品包括時尚飾物、品味家品等，為聖誕佈置及日常生活帶來無限靈感。

而凡於12月25日在THE FOREST消費滿$500或以上，更可到一樓顧客服務中心換領神秘禮物一份，為佳節更添喜悅。數量有限，先到先得，換完即止。

▲ 還有各式各樣的家枯配和用品。(商場提供)

聖誕極幻北歐市集

日期：12月17日至2022年1月2日

時間：周一至四2pm-9pm、周五2pm-10pm、周六及日12nn-10pm

地點：旺角奶路臣街17號THE FOREST地下廣場、一樓中庭及二樓走廊

撰文：郭秀芳