【性侵繼女】涉非禮繼女17年後遭事主質問後承諾自首　地盤工認非禮罪判囚21個月

▲ 58歲地盤工涉於2003年非禮當時年僅11歲繼女私處，認非禮罪判囚21個月。（資料圖片）

58歲地盤工涉於2003年非禮當時年僅11歲繼女私處，地盤工於17年後在事主質問下承認事件，並提出待父母去世後才自首，並獲事主答應，地盤最終兌現承諾，於父母離世後自首，事主遂報警揭發事件。涉案地盤工今（10日）於區域法院承認1項非禮罪。暫委法官判刑時指，被告所作行為破壞了事主對其信任，事主案發時年僅11歲，不能忽視事件對其造成的心理創傷，而事主於事發17年後鼓起勇氣提及事件，可見事件對其影響。

58歲被告任職地盤工，被控1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2003年8月於某單位內猥褻侵犯11歲女童X。案件今移師西九龍裁判法院處理。

案情指，被告是X的繼父，2003年7月中與11歲的X、X同母異父胞妹來港探訪母親Y，並居於涉案單位。同年8月某日晚上，單位內只有被告、X及妹妹。當時X與胞妹準備睡覺，被告走向她們的床邊，脫去X的長褲及內褲，非禮其私處5至10分鐘後離開。

及至2006年，被告及X的胞妹從內地移居來港，X則於2008年來港，3人來港後與Y一同居住。直至2020年中，X質問被告是否曾非禮她，被告在Y面前承認，並搬離單位。被告問及X可否待被告父母離世後才報警，X答應。

被告於2021年2月13日致電Y稱已準備自首，X於2天後報警，被告同日到警署自首，警誡下被告承認曾經非禮X。

代表律師求情時指，被告案發時因飲用大量酒精飲品而犯錯，事件歷時5至10分鐘後，被告已意識到錯誤，遂立即停止。代表律師又指，事發17年後被告於X詢問下亦主動承認事件，並感後悔，被告亦隨即搬離住所。翌年被告父母離世後，被告自首並承認控罪，免卻X出庭作供。

代表律師續指，被告移居香港後與X、Y及X妹胞同居，任職地盤工，一直是家中的經濟及心靈支柱，並與家人相處融洽。

法官判刑時指，被告為X的繼父，行為破壞了X對其信任，X當時只有11歲，不能忽視事件對X可能造成的心理創傷，而X於案發17年後才鼓起勇氣提及事件，可見事件對其的影響。法官以3年為判刑起點，被告認罪及自首，減刑至21個月。

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記者：梁錦麟