【兒童體罰】調查發現近半受訪者曾睹兒童被體罰辱罵　專家指或對兒童造成嚴重心理創傷

▲ 香港救助兒童會今日（10日）公布一項調查報告，指近半數受訪者在過去一年中曾目睹兒童被照顧者體罰或辱罵。 （資料圖片）

香港救助兒童會今日（10日）公布一項調查報告，指近半數受訪者在過去一年中曾目睹兒童被照顧者體罰或辱罵；同時9成有受訪者是不認同體罰是管教孩子的最佳方式。有專家指出，羞辱式的懲罰，如呼喝及辱罵等，可能對兒童造成嚴重而持久的心理創傷，不容輕視。

香港救助兒童會早前就公眾對管教兒童模式的看法進行研究，收集約300名香港市民的意見。調查結果顯示，家長以體罰和辱罵管教兒童的情況在香港仍然普遍，有43%的受訪者在過去一年中曾目睹兒童被照顧者體罰或辱罵。另外，超過8成受訪者認為父母若不懲罰孩子，孩子會被寵壞，而逾4成受訪者認為父母應該有權決定是否打孩子，由此可見懲罰依然是香港常見的管教方式。

另一方面，調查結果顯示公眾支持社會應採取更多措施，來禁止對兒童進行體罰和羞辱式的懲罰。 有9成半受訪者不認同體罰是管教孩子的最佳方式。約6成同意應禁止體罰兒童，同有6成人認為應禁止在任何情況下對兒童進行羞辱式的懲罰。

就政府與公民社會組織的角色，調查顯示，近8成受訪者建議為相關專業人士，包括教師、社工、醫生及兒童護理員等，提供專業培訓，以便及早識別和預防虐兒個案，7成受訪者表示應透過大型家長教育計劃，為父母和照顧者提供適當指導，以提高育兒管教的知識。

根據2021年施政報告，政府正探討立法制訂強制舉報懷疑虐兒個案機制。調查顯示，約8成受訪者認同應立法強制相關專業人士上報懷疑兒童虐待個案，獲大多數公眾支持。 兒童有免於身體和精神暴力的權利。香港救助兒童會建議，就保護兒童免受體罰和侮辱性懲罰方面，加強法律保障能起關鍵作用。此舉不但能提高社會意識，更重要是對社會傳達保障兒童權益的明確訊息

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，樂意看到政府積極就立法制訂強制舉報懷疑虐兒個案機制進行探討及諮詢，這是保護兒童免受不同形式虐待的重要里程。她建議政府就禁⽌施⾏體罰及任何羞辱式的懲罰進⾏全⾯立法，加強保護香港兒童。

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記者：黃穎津