【第三針疫苗】研究指相隔8個月打第三劑科興疫苗　可有效增中和抗體水平3至5倍

▲ 科興疫苗已在20多個國家地區用於大規模人群接種。（資料圖片）

新冠疫情持續，全球各地開始接種第三劑新冠疫苗。科興公司早前聯同復旦大學公共衞生學院、江蘇省疾控中心、河北省疾控中心多家機構學者，共同完成一項覆蓋逾800名成人打第三針科興疫苗的臨床試驗，結果發現接種第二針後8個月，再打第三針可有效增強中和抗體水平3至5倍。有關研究已於國際權威醫學期刊《刺針》發表。

有關臨床研究由科興公司早前聯同復旦大學公共衞生學院、江蘇省疾控中心、河北省疾控中心多家機構學者共同完成，旨在評估接種第三針科興疫苗的免疫原性和安全性，有關研究覆蓋逾800名健康成人，並將其分為3組人：

第一組：首兩針相隔14天接種的18至59歲人士

第二組：首兩針相隔28天接種的18至59歲人士

第三組：首兩針相隔28天接種的60歲以上人群

研究人員安排第一、二組各一半人在完成第二針後的2個月，或8個月後才接種第三針。結果顯示，相隔兩個月打第三針的18至59歲人士，相對接種第二針的28日後，他們在打第三針28天後，中和抗體水平有輕度升高。而相隔8個月才打第三針的18至59歲人士，在接種第三針14日後的中和抗體水平迅速增加，相比起在接種第二針28天後，增加3至5倍。

至於第三組60歲以上人群會被安排在第8個月後才打第三針，他們在打第三針28天後的中和抗體水平，相比打第二針28天後水平增加大約3倍。

研究團隊指出，第三針科興疫苗誘導的免疫水平出現快速而強勁的反彈，在第二針8個月後接種第三針，可誘導中和抗體水平顯著升高，可能會比兩針提供更持久的免疫力和更高的保護水平。團隊續指，相關結果仍有待更長期研究及更多真實世界研究，作持續評估。

最新影片：【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒 專家建議預防3件事

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩