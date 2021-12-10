【叱咤樂壇】MIRROR六首歌角逐「我最喜愛的歌曲」　MC張天賦《記憶棉》獲粉絲力撐爭獎

▲ MIRROR有望在《叱咤》橫掃獎項。

商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於明年1月1日舉行，當中由樂迷投票選出「我最喜愛的男女歌手組合」以及「我最喜愛的歌曲」最受注目，早前「男女歌手和組合」五強名單已出，今日「我最喜愛的歌曲」的最後十強名單亦已公布。

商台903今日公布了「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強，排名依歌曲名字筆劃序，包括：

《BOSS》- MIRROR

《Dear My Friend,》姜濤

《DWBF》 陳卓賢

《E先生 連環不幸事件》 呂爵安

《Megahit》 盧瀚霆

《狂人日記》 柳應廷

《係咁先啦》 MC $oHo/KidNey Featuring: Kayan9896

《俏郎君》 張敬軒

《留下來的人》 C AllStar

《記憶棉》 MC張天賦

最新影片：《全民造星IV》大熱訪問

人氣組合MIRROR及成員強勢佔據十強中六個席位，相信各大鏡粉都以投票力量支持自己的偶像。

【叱咤樂壇】無投票MIRROR最喜愛歌曲 港男被女友轟炸大呻︰ 我唔係你肚入面條蟲

另一位樂壇新人MC張天賦，跟Edan呂爵安同被視為新人獎大熱，而張天賦的歌曲《記憶棉》，雖受到好評，卻被網民質疑被商台打壓，很早便跌出「903專業推介榜」，若以播放率成績計算獎項便相對蝕底，更有網民指此舉是為Edan摘新人金獎而鋪路。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

張天賦：Edan粉絲力量強大

MC張天賦昨日出席活動，被問可有留意歌曲被打壓的說法，他稱不知來龍去脈，最重要做好本分，其他交由公司處理。

講到新人獎，MC也坦言Edan是勁敵，而他也喜歡Edan的幾首歌，指其粉絲力量也很強大。MC也希望拿獎，但以平常心面對，自己也沒有拉票，有樂迷支持已是拉票行為。

而今日其歌曲《記憶棉》入圍「我最喜愛的歌曲十強」，相信也反映了歌迷的投票結果，讓MC有力可以挑戰MIRROR。