王淨反轉《返校》斯文形象演潑辣妹　九把刀自認《月老》 ：寫過最好的劇本！

▲ 九把刀與王淨。

由九把刀同名暢銷小說改編的愛情奇幻電影《月老》，是導演九把刀繼《那些年，我們一起追的女孩》、《報告老師！怪怪怪怪物！》後三度執導的電影長片。

《月老》於今日（12月10日）發布的幕後花絮「緣起篇」內，九把刀自認《月老》是他「有史以來寫過最好的劇本」。

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宋芸樺王淨被劇本感動

至於影片女主角王淨笑言自己是帶著神聖的心情去閱讀劇本：「這是個非常有趣的故事，在電影裡面包含了各式各樣的元素，有愛情、奇幻也有親情的劇情在裡面。」

有趣的是很多人以為王淨是個安靜內向的女孩，就像是她在《返校》飾演女主角方芮欣的模樣，沒想到王淨在《月老》中就整個放開來演，充滿了瘋狂、潑辣、沒在乎氣質的自然演出，讓導演九把刀認定她就是戲中那個Pinky粉紅女。

至於影片另一女主角宋芸樺就說她第一次聽九把刀說這故事已非常感動：「其實我邊聽這故事就一直眼光泛淚。」

讀者比九把刀更捍衛原著

當被問到要改編自己原著為電影劇本的最難之處？九把刀坦言：「讀者們比我更捍衛專屬於原著的精神，因此改編成電影有兩件事情是絕對不能更動：一是柯震東飾演的男主角阿綸必須是死於雷擊，二則是成為月老後的柯震東，為了幫王淨出氣，竟把她前男友的紅線綁在排氣管上！」

這些看起來有點尷尬的情節不只一次受到製作團隊的質疑，但導演九把刀堅持己見、保留原著情節，只為了對得起一路以來支持自己的忠實讀者們，這些在上映以後都反映出大家非常滿意及開心能保留原著情節！

馬志翔要求高

憑此片入圍今屆金馬獎「最佳男配角」的馬志翔，在戲內飾演「鬼頭成」，這角色是原著中從未出現的全新惡人角色，也是他從影以來第一次飾演反派角色。

「鬼頭成」取代了原著中大地震的轉折情節，本身也是導演的馬志翔透露：「會接演《月老》是因為我覺得九把刀是很有創造和想像力的導演，跟他聊天的時候會感受到很多活力，更深深被他的故事所吸引。」

除私下耗時和導演討論角色心理，片中和馬志翔有關鍵對手戲的柯震東也回憶：「馬志翔對於自己的情緒轉折相當要求，只要時間點稍微不對就會要求重來。」

另外，香港片方亦在今天發佈由台灣著名歌手韋禮安創作及主唱、導演九把刀親自填詞的《月老》主題曲《如果可以》的完整版MV，這MV更是由九把刀親自剪輯。整首歌貼近劇中的角色心境，並透過這首主題曲和MV傳達電影《月老》的奇幻和刻骨銘心的故事。