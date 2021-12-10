【打擊毒品】海關破獲11宗販運派對毒品拘3男　料市值約3600萬元

▲ 海關自11月起破獲11宗販運派對毒品的案件。

海關今日（10日）表示，共破獲11宗販毒派對毒品案，拘捕3名男子，檢獲5.2萬粒搖頭丸及153公斤大麻花，估計市值約3600萬元。

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海關毒品調查課監督李嘉明表示，因應長假期臨近毒品需求大增，自上月起展開一連串打擊涉及「派對毒品」的執法行動，共破獲11宗販毒案。根據去年紀錄，檢獲大麻和搖頭丸的高峰期分別在6至8月暑假期間和11月至12月的聖誕和元旦假期前夕。在11月至今共檢獲5.2粒搖頭丸及280公斤大麻。在今年海關共檢獲690公斤大麻，較去年上升約1倍。另外檢獲19.6萬粒搖頭丸，數量與去年相約，主要在歐洲空運寄港的郵包中檢獲。

鑑於臨近聖誕和新年毒品需求大增在11月展開緝毒行動，海關毒品調查科毒品調查第1組指揮官陳紹裘表示，本月6日港口及海域科人員在青衣驗貨場抽查一個由加拿大寄港的20呎貨櫃，報稱運載即食燕麥片，透過X光機發現部份影像有可疑，打開檢查在1160盒中，發現108盒藏有大麻花，每盒約1公斤，合共重108公斤，市值約2300萬元，2日後分別在荃灣和屯門工廈單位拘捕2名男子（25歲和43歲），再檢獲約值1000萬元的大麻花，相信2單位為毒品儲存和包裝中心。

海關毒品調查科毒品調查第3組指揮官劉佑倫表示，自11月起共破獲10宗郵包毒品案，其中一宗在本月6日海關人員在旺角檢查一件從法國寄港郵件，內裡有250克搖頭丸粉末，至昨日一名49歲男子在旺角收取郵包時被捕。毒郵包通常以咖啡和糖果等食物作掩飾，來自荷蘭、比利時、德國、法國和西班牙等。

此外，不排除疫情受控市民聚會增加，對所謂的「派對毒品」需求上升，毒販在不同場合販賣搖頭丸等毒品。郵包收件地址均屬不完整或是假地址，到港後毒販才聯絡速遞公司更改派送地址，並以虛假受權文件領取郵包，以掩飾身份。

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記者：曾秋文