【新冠肺炎】防護中心指變種病毒逾9成為輸入個案　成功阻截社區傳播

▲ 防護中心指變種病毒逾9成為輸入個案，並成功阻截社區傳播。（資料圖片）

衞生防護中心表示，香港錄得新冠肺炎感染個案後，並沒有像其他地方般出現大量變種病毒感染個案，本地亦沒有出現變種病毒在社區持續傳播的情況。本港所錄得涉及變種病毒的個案中，絕大部分為輸入個案，只有3個群組涉及本地傳播，這3個群組中約一半個案均於檢疫中心檢疫期間確診，衞生防護中心成功阻截了變種病毒於社區進一步傳播。

衞生防護中心回顧去年12月至今年6月期間，香港共錄得5,609宗新冠肺炎確診個案，當中393宗涉及變種病毒，包括291宗涉及需要關切的變異病毒株、73宗為需要留意的變異病毒株，以及29宗為開展進一步監測的警報訊號的個案。

衞生防護中心指上述流行病學回顧顯示，香港錄得新冠肺炎感染個案後，並沒有像其他地方般出現大量變種病毒感染個案，本地亦沒有出現變種病毒在社區持續傳播的情況。在上述期間錄得的393宗涉及變種病毒的個案中，絕大部分為輸入個案，只有3個群組涉及本地傳播，當中2個群組與輸入個案相關，而餘下的群組的感染源頭不明。這3個群組中約一半個案均於檢疫中心檢疫期間確診，衞生防護中心成功阻截了變種病毒於社區進一步傳播。



衞生防護中心表示，成功截斷病毒傳播鏈的原因是在不同階段因應變種病毒而收緊的公共衞生防控措施，包括按風險制定的抵港旅客檢疫和檢測要求、對極高風險地區實施航班禁飛、加強接觸者追蹤和檢疫增至21天、在社區進行大量檢測以及加強實驗室監測等。香港的防控策略成功遏止涉及變種病毒的輸入個案在本地傳播並導致大規模的本地爆發。

另外，衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處對病毒樣本進行的全基因序列分析，並在11月22日上載Omicron變異病毒株的全基因序列至全球基因數據庫，為全球首個上載相關資料的機構。

衞生防護中心回顧去年12月至今年6月期間本港錄得涉及變種病毒的新冠肺炎個案流行病學資料和相關防控措施，並已將相關結果提交至國際傳染病學會的期刊。

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責任編輯：李榮忠