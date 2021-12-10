【廢物統計】去年固體廢物量為539萬公噸　較2019年減少5.7%

▲ 去年固體廢物有539萬公噸，較2019年減少5.7%。（資料圖片）

環保署今日（10日）公布「香港固體廢物監察報告——2020年的統計數字」，報告臚列2020年香港的固體廢物，包括都市固體廢物（涵蓋家居廢物和工商業廢物）、整體建築廢物及特殊廢物在棄置和回收或循環再造方面的統計數字。報告指2020年棄置於堆填區的都市固體廢物比去年減少2.2%，廚餘仍是都市固體廢物中最大的成分，佔3成。回收作本地循環再造的都市固體廢物量2020年為約23萬公噸，較2019年升1成1。

報告顯示，2020年棄置於堆填區的固體廢物量為539萬公噸，平均每日為14,739公噸，較2019年減少5.7%。而棄置於堆填區的都市固體廢物量為396萬公噸，平均每日為10,809公噸，較2019年減少2.2%。就都市固體廢物人均棄置量而言，2020年為每日1.44公斤，低於2019年的每日1.47公斤。廚餘仍是2020年都市固體廢物中最大的成分，佔3成，其次是廢紙及廢塑膠，分別佔2成4及2成1，與2019年都市固體廢物的比重相若。

在回收方面，回收作本地循環再造的都市固體廢物量2020年為約23萬公噸，較2019年的約20萬公噸增加約11%。在環保署開展「塑膠回收服務先導計劃」並擴展「廚餘收集先導計劃」和社區回收網絡下，回收作本地循環再造的塑料和廚餘量分别增加約2成7和近2成。回收玻璃（主要是玻璃樽）作本地循環再造量減少約3成4，環保署估計受疫情對酒吧和飲食業的影響，導致數量減少。

建築廢物方面，2020年的產生量（棄置量及重用量的總和）雖然較2019年增加約1成7，但直接重用量增加了約5成，公眾填料接收設施的接收量也增加約8%，以至棄置在堆填區的建築廢物減少了約1成3。建築廢物的回收率由2019年的約9成2增至2020年的約9成4。

環保署發言人表示，政府會全力落實《香港資源循環藍圖2035》內各項減廢及循環再造的措施，以達至「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」的願景。在減廢回收方面，環保署會擴展社區回收網絡，並因應私人回收市場最新的運作情況，加強低價值回收物的中央收集服務，進一步鼓勵全民減廢回收。在推動資源循環再用方面，會繼續推行各項政策，包括不同的生產者責任計劃。與此同時，環保署正積極籌備落實都市固體廢物收費。

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責任編輯：李榮忠