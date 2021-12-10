【立法會選舉】本月19日為投票日　運房局：免費乘搭巴士港鐵電車

▲ 過往投票日。（資料圖片）

本月19日是周日又為投票日。運輸及房屋局今日（10日）表示，立法會換屆選舉日（19日）當天，多個公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士營辦商及電車公司，會為市民提供免費乘車優惠。



本月19日享有免費乘車優惠適用範圍如下：

港鐵：適用於本地服務，包括輕鐵服務及港鐵巴士路線，但不包括機場快線

專營巴士：適用九巴、新巴、城巴有限公司、龍運巴士有限公司及新大嶼山巴士有限公司的專營巴士路線，但不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線

電車：適用於所有電車路線

局方指，上述公共交通營辦商會於當天的頭班車起至尾班車提供免費乘車優惠，屆時將維持正常服務水平，並會因應乘客需求及實際交通情況，於個別較為繁忙的路線及時段加強服務。

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責任編輯：余思嵐